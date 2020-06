Büchners "Woyzeck" in Corona-Zeiten

Bad Segeberg

"Die Schüler haben es mit unglaublichem Einsatz geschafft, das Drama in einer vollkommen anderen Situation neu zu interpretieren und erleben gerade, dass sich Theater mit der Gegenwart auseinandersetzt", sagt die leitende Lehrerin Regina Otto-Gerull, die seit Januar mit den Jugendlichen den " Woyzeck" szenisch entwickelte. Zusammen mit der Choreografin Stela Korljan wurde das Stück abgespeckt und jetzt zum künstlerischen Abschluss der Fotograf Heiner Seemann gefunden, der aus den einzelnen Performances professionelle Fotos und Videos gestaltete.

Die Kostüme kamen aus dem Schulfundus, neue Requisiten wie eine riesige Spritze oder die leuchtend-goldenen Ohrringe der Marie wurden in der Kunst-AG kreativ entworfen. Die Musik wurde von der Musik-AG aus Pop-Balladen und Klassik zusammengestellt.

Anzeige

Großes Finale am Segeberger See

In dieser Woche gab es das Finale am Großen Segeberger See – an der Backofenwiese auf den Kletterfelsen, an den "Indianer"-Stelen und den Fitness-Geräten, dann am Seeufer entlang auf der Promenade. Die dreidimensionale Choreografie musste tänzerisch umgesetzt werden – die Träume der Marie, das Leiden des Woyzeck und der Mord an seiner Geliebten. Das Drama erhielt den Namen "Woyzeck-Dis-Tanz" – ein Wortspiel aus Distanz in Verbindung mit den Corona-Auflagen. "Ich finde diese Ausdrucksform sehr interessant und es macht Spaß", begeistert sich die 18-jährige Jane Peters, die gemeinsam mit Jasmin Krause die Marie des Woyzeck darstellt.

Weitere KN+ Artikel

Gefördert wurde das Projekt von "Kultur trifft Schule – Schule trifft Kultur" der Landesregierung Schleswig-Holstein und auch durch die Stiftung Mercator und die Aktivregion Holsteins Herz.

Eines der meistgespielten Stücke

Büchners Fragment " Woyzeck" gehört zu den meistgespielten Stücken an deutschen Theatern und handelt von dem historisch bekannten Fall des Soldaten Johann Christian Woyzeck, der seine Geliebte erstach und dafür zum Tode verurteilt wurde. Er wurde von der Wissenschaft als "Versuchskaninchen" zum Studienobjekt gemacht, nachdem seine Ängste und Begierden im Zuge einer Erbsendiät obszön aufgebrochen waren.

14 Schülerinnen und Schüler im Ensemble

Sieben Schülerinnen und sieben Schüler des 12. Jahrgangs sowie der zwölfjährige Anton Stockers als Sohn Christian kristallisieren die Themenschwerpunkte heraus und erfahren, wie unter Kontaktbeschränkungen oder in der Natur mit Abstandsgebot und Hygieneregeln zu arbeiten ist. Das spannende Foto- und Videomaterial des See-Shootings wird vielleicht als Schauspiel-Collage mit realem Tanz verwendet werden können.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.