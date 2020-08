Kreis Segeberg

Die Schule hat der Infektionsschutz des Kreises im Blick. Das positiv getestete Mädchen hatte zuletzt am Mittwoch, 12. August, die Schule besucht. Es war dann krank zu Hause geblieben.

Nach dem Positivergebnis des Mädchens waren 22 Mitschüler getestet worden. Wie eine Kreissprecherin am Mittwoch mitteilte, sind alle 22 Tests negativ ausgefallen. "Allerdings zeigt eines der Kinder aktuell Symptome und wird daher ein weiteres Mal getestet."

21 Schüler können Donnerstag aus Quarantäne

Die übrigen 21 Mädchen und Jungen sind ab Donnerstag, 27. August, aus der Quarantäne entlassen. Sie können die Schule wieder besuchen, so die Sprecherin.

Kreisweit hat es seit Dienstag weitere vier nachgewiesene Neuinfektionen gegeben. Bei allen handelt es sich um Kontaktpersonen zu bereits positiv getesteten Personen. Sie sind deshalb schon in Quarantäne gewesen.

Aktuell gelten 18 Segeberger als infiziert

Seit Februar wurden damit 399 Segeberger auf das Coronavirus positiv getestet. Wieder genesen davon sind 374 Menschen (plus eins zu Vortag). Sieben Menschen waren an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. Das bedeutet, dass aktuell 18 Segeberger (plus drei zu Vortag) mit Corona infiziert sind.

In Quarantäne befinden sich derzeit 73 Personen (minus 30 zu Vortag). Wieder aus dieser entlassen sind 1422.

