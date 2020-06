Bad Segeberg

Auch wenn die Schulleitungen am Ende nicht mehr "aufgefordert", sondern nur noch "gebeten" werden: Ob sie aktuell wirklich die Zeit haben, die Wege ihrer Schüler zum Unterricht und wieder nach Hause umfassend auf mögliche Gefahrenquellen hin zu analysieren, wie es sich der Kommunale Präventionsrat (KPR) wünscht, bezweifelt angesichts der Corona-Krise nicht nur die Stadtverwaltung. Dennoch hat die Stadtvertretung während ihrer jüngsten Sitzung einen einstimmigen Beschluss gefasst.

Alle Schulen in Bad Segeberg werden einbezogen

In Ergänzung zum ursprünglichen Antrag des KPR, der nur die drei Schulen in Trägerschaft der Stadt Bad Segeberg – die beiden Gymnasien und die Gemeinschaftsschule am Seminarweg – einbeziehen wollte, haben die Kommunalpolitiker den Auftrag nach Anregung der Sozialausschuss-Vorsitzenden Kirsten Tödt ( SPD) auf alle Schulen der Kreisstadt ausgedehnt, also auch die des Schulverbandes und das Berufsbildungszentrum (BBZ).

Präventionsrat nennt Beispiele

Der Präventionsrat habe beispielsweise festgestellt, so dessen Vorsitzender Olaf Reiter, dass die Bedarfsampel in der Ziegelstraße, die in erster Linie von Schulkindern genutzt werde, von Kraftfahrern immer wieder übersehen werde. Davon ist die Heinrich-Rantzau-Schule in erster Linie betroffen. "Nötig wäre hier eine zusätzliche Markierung", heißt es in dem KPR-Antrag.

Außerdem sei aufgefallen, die Straße "An der Trave" von vielen radfahrenden Kindern als Schulweg genutzt werde. Insbesondere der Abschnitt zwischen den Einmündungen Mozartweg und Glindenberg sei durch parkende Autos jedoch eher unübersichtlich. Und die Grundschüler, die aus dem Stadtteil Christiansfelde zu Fuß zu ihren Schulen gehen, müssten dazu immer die Oldesloer Straße überqueren. "Dort gibt es aber weder eine Bedarfsampel noch andere Querungshilfen."

Ohne Sicherheit viele Elterntaxis

Solange sich an solchen und anderen Problemen nichts grundlegend ändere, werde es weiterhin Elterntaxis geben, die zum Schulbeginn und zum Schulschluss ein zusätzliches Verkehrsproblem darstellen, resümiert Olaf Reiter, der für die CDU in der Stadtvertretung sitzt.

Grundsätzlich wird allen Schulen des Landes durch Erlasse des Bildungs- und des Verkehrsministeriums empfohlen, individuelle Schulwegpläne zu erstellen, um Gefahrenquellen rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Laut Verwaltung haben die Dahlmannschule, das Städtische Gymnasium und die Gemeinschaftsschule am Seminarweg aufgrund des Alters ihrer Schüler bislang darauf verzichtet. Der Schulverband Segeberg ist Träger von insgesamt sechs Grundschulen, davon eine mit Förderzentrum, sowie der Gemeinschaftsschule am Burgfeld. Vom früheren Schulzentrum sowie von zwei Dorfschulen lägen ebenfalls keine Analysen vor. Für die anderen Grundschulen seien hingegen längst Schulweg-Pläne erstellt worden. "Und seitens der Schulen ist bislang kein Bedarf für eine Neuauflage bekannt."

Erarbeitung erfordert enormen Aufwand

Die Verwaltung hat noch einmal darauf hingewiesen, dass die Erarbeitung solcher Dokumente nicht zuletzt wegen der vielen zu berücksichtigen Vorschriften und der Anzahl der Beteiligten einen enormen Aufwand bedeute. Zunächst einmal sei ein Beschluss der jeweiligen Schulkonferenz erforderlich. Die eigentliche Erstellung erfolge dann unter Einbeziehung der Elternbeiräte, der Präventionsbeamten der Polizeidienststelle und der kommunalen Behörden. In der nächsten Zeit, so heißt es aus dem Rathaus, dürften die Lehrkräfte voll mit der Aufgabe ausgelastet sein, unter sich ständig ändernden Corona-Bedingungen alles für den Neustart nach den Ferien vorzubereiten. Eine zeitliche Frist hat die Stadtvertretung in ihrem Beschluss allerdings auch nicht gesetzt.

Neonazis suchen Kontakt

Stattdessen sorgen sich einige Kommunalpolitiker aktuell über ganz andere Gefahren, die auf die Kinder und Jugendlichen auf ihren täglichen Wegen lauern könnten: "Rechte Präsenz", wie es Ralf Schaffer (Wählergemeinschaft BBS) ausdrückte. Wenn es um die Sicherheit gehe, sollte auch dieser Aspekt mit der Polizei erörtert werden. Anlass sei der Umstand, dass eine bekannte Neonazi-Größe in der Südstadt wohne und sich des Öfteren mit Gleichgesinnten auf einem Parkplatz vor seiner Wohnung aufhalte. "Er wohnt gegenüber Nahkauf", ergänzte Kirsten Tödt. Dort seien auch Schüler unterwegs.

Seit besagter Rechtsextremist mit weiteren Mitstreitern der von ihm gegründeten rassistischen Organisation "Aryan Circle" im vorigen Jahr in Bad Segeberg immer wieder offen auf Jugendliche zugegangen war und vollkommen ungeniert für seine Gruppe geworben hatte, ist man in der Stadt ganz besonders sensibilisiert. Angeblich sind aus dem "Aryan Circle" inzwischen die "Nationalsozialisten Bad Segeberg" geworden.

Kein Platz für Extremismus auf Schulwegen

Dass es vor Kurzem ein größeres Treffen der braunen Szene Norddeutschlands in einer örtlichen Gaststätte gegeben hat, wie auf der jüngsten Stadtvertretersitzung während der Einwohnerfragezeit gesagt worden war, konnte gegenüber KN-Online allerdings niemand bestätigen "Bislang hat niemand Anlass zu Sanktionen gegeben", sagte Bürgermeister Dieter Schönfeld. Er stehe als Verwaltungschef für die Abwehr jeder Form von Extremismus – gleich, ob von rechts oder von links. Und erst recht auf Schulwegen.

