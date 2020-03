Schulsozialarbeit geht weiter

Henstedt-Ulzburg

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg als Schulträger hat die ATS, die zum Landesverein gehört, mit der Schulsozialarbeit beauftragt. Der Vertrag läuft über sechs Jahre. Vorangegangen war eine europaweite Ausschreibung. Es gab zwei Bewerber. Letztlich machte die ATS das Rennen und setzt damit die Arbeit der vergangenen fünf Jahre fort. „Wir haben hervorragende Erfahrungen mit der ATS gemacht“, bestätigte Stefan Bauer.

Je eine Vollzeitstelle pro Schule

Die Stellen werden sogar nach Auskunft von Rathauschef Bauer aufgestockt, sodass an den vier Schulen jeweils eine volle Stelle für die Schulsozialarbeit vorgesehen ist. Der zuständige Bildungs-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss hat sich dafür ausgesprochen. Es soll versucht werden, die bisherigen Frauen, die an den Bildungseinrichtungen den Kindern, Eltern und Lehrern beratend zu Seite standen, wieder für die Tätigkeit zu gewinnen. Es besteht bereits ein Vertrauensverhältnis zwischen allen Beteiligten.

Schulen beklagen gesellschaftliche Veränderungen

Wie wertvoll die Arbeit der Sozialarbeiterinnen an ihren Schulen ist, bestätigten Schulleiterin Birgit Eichhorn ( Grundschule Ulzburg) und Michael Höpner, Chef des Alstergymnasiums. Die gesellschaftlichen Veränderungen hätten in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass immer mehr Sozialarbeit von den Schulen verlangt werde – und nicht vom Elternhaus. Mütter und Väter seien nicht selten überfordert und würden Lehrern die Verantwortung über ihre Kinder überlassen. „Eltern wissen oft gar nicht, was ihre Kinder machen“, hat Eichhorn festgestellt. Gerade im Umgang mit modernen Medien seien die Mädchen und Jungen oft fitter als ihre Eltern. „Schule soll ganz viel regeln, aber das können wir nicht“, erklärte Höpner. Gerade wenn beide Elternteile Vollzeit arbeiten, könne es schwierig für die Familien sein, allen gerecht zu werden.

Cybermobbing schon in der Grundschule

Die Schulsozialarbeit bietet Sprechstunden an, nutzt das Netzwerk zur weiteren Hilfe, organisiert Kurse wie „Starke Mädchen“ oder „Wie komme ich stressfrei durch den Schulalltag?“. In der Grundschule Ulzburg wird allen dritten Klassen das Thema „Cybermobbing“ in der so genannten Medienstunde näher gebracht. „Das ist auch schon im Grundschulalter ein Thema“, bedauerte Leiterin Eichhorn.

Kolleginnen mit viel Erfahrung

Judith Maiwald koordiniert die Schulsozialarbeit der ATS in Henstedt-Ulzburg. Natürlich gebe es auch schwierige Situationen für die Ansprechpartner in den vier Schulen, Fälle, die den Sozialarbeiterinnen ans Herz gehen. „Unsere Kolleginnen haben langjährige Erfahrung, aber manches ist doch sehr belastend.“ Im Team werde darüber gesprochen.

Kosten von 300.000 Euro im Jahr

An der Olzeborchschule und der Gemeinschaftsschule Rhen wird die Schulsozialarbeit mit Personal der Gemeinde auf die Beine gestellt. Die ATS ist neben Henstedt-Ulzburg auch in Bad Segeberg und Bad Bramstedt in der Schulsozialarbeit tätig. Die Gemeinde plant für die Schulsozialarbeit an den drei Grundschulen und dem Alstergymnasium durch die ATS mit einem Haushaltsansatz von etwa 300.000 Euro für das Jahr 2021 und einem jährlich gleichbleibenden Haushaltsansatz für die Folgejahre.

