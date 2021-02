Während sich die meisten Kinder wie verrückt gefreut haben, endlich ihre Freunde wiederzusehen, begingen die Lehrerinnen an der Grundschule in Nahe ihren ersten Schultag am Montag mit gemischten Gefühlen. Wechselunterricht und mindestens FFP2-Masken hätten sie sich für den Anfang gewünscht.