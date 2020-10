Die Verteuerung des Erweiterungsbaus an der Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt sorgt für Verärgerung im Schulverband. Vor allem das Denkmalamt wurde in einer Ausschusssitzung als Preistreiber kritisiert. Am Ende mussten die Politiker die bittere Pille schlucken und 340.000 Euro nach bewilligen.