Der Tag nach dem großen Moorbrand

Henstedt-Ulzburg

Bereits während des Feuers im Henstedter Moor am Montagnachmittag hatten der Naturschutzgeauftragter der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, Johannes Engelbrecht, und René Kuhns sich das Drama angesehen. "Das ist nicht nur ein Schreck, sondern eine Katastrophe", meint Engelbrecht am Dienstag beim Gang durch die verkohlte Landschaft. Zusammen mit Kuhns und zwei weiteren Ehrenamtlichen ist Engelbrecht Schutzgebietsbetreuer im Henstedter Moor.

Intaktes Hochmoor wurde Raub der Flammen

Gut zehn Hektar des Naturschutzgebietes Henstedter Moor sind nach Auskunft der Gebietsbetreuer verbrannt. In Mitleidenschaft gezogen wurde das einzig intakte Hochmoor des Gebietes, das direkt am stark frequentierten Wanderweg liegt. Dieses Hochmoor war letztlich der ausschlaggebende Punkt, weshalb das Areal vor einigen Jahren durch das Land Schleswig-Holstein zum Naturschutzgebiet ernannt worden war, berichtet Engelbrecht. Kreuzottern, Ringelnattern, Eidechsen und Bodenbrüter wie Feldlerche und Wiesenpieper sind dort heimisch. Um deren Bestand fürchten die Naturschutzexperten. "Es ist ein Jammer", sagt Engelbrecht. Die Pflanzen werden sich seiner Meinung nach schnell ihren Lebensraum zurückerobern, wie die Tiere mit der verkohlten und noch stark nach Rauch riechenden Flächen klarkommen, sei ungewiss. Und auch, wie viele Tiere ein Raub der Flammen wurden.

Feuerwehr löschte auch noch am Dienstagmorgen

Die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg hatte zusammen mit Einsatzkräften aus fast dem ganzen Kreis Segeberg am Montag bis Mitternacht Flammen und Glutnester bekämpft, wie Feuerwehrsprecher Christoph Rüter berichtet. Insgesamt hatten 160 Feuerwehrleute von vier Seiten aus das Feuer niedergerungen. Am Dienstag waren Kameraden um 5.45 Uhr erneut ausgerückt, um weiter zu Löschen. In der Nacht hatte die Polizei das Gebiet im Auge behalten. Am Dienstagmittag fuhren Rüter und ein Kollege erneut durch Naturschutzgebiet zur Kontrolle. Am Nachmittag sollten die Kameraden der Feuerwehr wieder ausrücken und die restlichen Wasserschläuche, die noch quer im Moor verteilt liegen, einzusammeln. Sie werden in die Kreisfeuerwehrzentrale nach Bad Segeberg zum Waschen und Trocknen gebracht.

Kripo hat Ermittlung aufgenommen

Die Kriminalpolizei Norderstedt hatte noch am Montag die Arbeit aufgenommen. Nach den ersten Erkenntnissen war das Feuer gut 300 Meter vom Wanderweg entfernt im Naturschutzgebiet ausgebrochen. "Nicht auszuschließen ist eine fahrlässige Brandstiftung durch Unachtsamkeit, zum Beispiel durch eine weggeworfene Zigarettenkippe. Diese Einschätzung teilt die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg", erklärte die Polizei. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Telefon 040/528060).

Der letzte Moorbrand ist 40 Jahre her

Im Gespräch mit Zeitzeugen hat Johannes Engelbrecht herausgefunden, dass der letzte Brand im Henstedter Moor etwa 40 Jahre her ist. "Da standen die Häuser an der Straße Immbarg noch gar nicht."

