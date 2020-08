Kreis Segeberg

Damit steigt die Anzahl der aktiven Corona-Infektionen im Kreis auf 19 an.

Vier Corona-Fälle in einer Familie

Bei fünf der sechs neuen Infektionen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südosteuropa, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Mittwoch mit. "Vier der Infizierten gehören zu einer Familie." Sie waren aus einem Risikogebiet heimgereist.

Der fünfte Rückkehrer war nicht in einem Risikogebiet. Die sechste Person habe sich im beruflichen Umfeld in einem anderen Bundesland angesteckt, so Müller weiter.

Bereits am Dienstag hatte Müller einen weiteren Infektionsfall gemeldet, nachdem der oder die Betroffene aus einem südosteuropäischen Risikogebiet heimgekehrt war.

Quarantänefälle nehmen zu

Mit den neuen Infektionen steigt erneut auch die Anzahl derjenigen, die in Quarantäne sind, nämlich auf 80. Am Vortag waren es noch 69 gewesen.

Insgesamt wurden seit Februar nun 375 Coronafälle im Kreis Segeberg nachgewiesen. Gestorben sind bisher sieben Menschen.

