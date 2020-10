Schon wieder Corona-Alarm in einem Krankenhaus im Kreis Segeberg: Eine Mitarbeiterin des Klinikums in Bad Bramstedt ist positiv getestet worden. 20 Mitarbeiter und zehn Mitpatienten sind Kontaktpersonen. 17 neue Fälle meldete der Kreis am Freitag insgesamt. Segeberg nähert sich alten Höchstständen.