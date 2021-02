Applaus auf offener Szene – das erleben Bad Segebergs Feuerwehrleute auch nicht jeden Tag. Am Donnerstagmorgen spendeten Spaziergänger aber spontan Beifall, nachdem zwei Blauröcke einen auf dem Großen Segeberger See im Eis gefangenen Schwan mit dem Boot geholt und sicher an Land gebracht hatten.