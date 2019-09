Die politische Debatte hält an

Kreis Segeberg

Ist E-Sport ein Sport? Nein, sagt der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) nicht zum ersten Mal. Jetzt beruft sich die Dachvereinigung des Sports auf ein 120 Seiten starkes Gutachten, das bei dem Düsseldorfer Juristen Peter Fischer in Auftrag gegeben wurde. „Wir haben uns klar positioniert. Es gibt eine hundertprozentige Übereinstimmung in unseren 101 Mitgliedsorganisationen“, betont DOSB-Präsident Alfons Hörmann. „Wir können nicht über Killer-, Kriegs- und sonstige Spiele unsere Zukunft definieren.“

Millionen Spielerin einem Millionen-Geschäft

E-Sport ist ein weltweites Phänomen, das Millionen Spieler und Fans zusammenbringt, Stadien füllt und schon heute lukrativer ist als viele traditionelle Sportarten. Bei einzelnen E-Sport-Turnieren liegen die Preisgelder höher als in etablierten Disziplinen: 15,6 Millionen US-Dollar erhielten kürzlich die Gewinner des jährlichen Dota-2-Turniers The International.

Seitdem die Bundesregierung im Frühjahr 2018 die Förderung des E-Sports in ihren vorläufigen Koalitionsvertrag geschrieben und sogar von der „Schaffung einer olympischen Perspektive“ gesprochen hatte, verschärfte sich der Streit. Die Politik ruderte zurück und verwies auf die Autonomie der Verbände bei der Anerkennung von Sportarten. Die für E-Sport in Deutschland nicht nur steuerliche Vorteile hätte, sondern auch die Möglichkeit, abseits von Sponsoren an öffentliche Fördermittel zu kommen.

E-Sport erfüllt laut Gutachten nicht die Bedingungen, Sport zu sein

Der Begriff Sport, so Gutachter Fischer, sei durch langjährige Rechtsprechung an körperliche Anforderungen gebunden. Die wären für E-Sport nicht hoch genug. Dem Verlangen des E-Sports, als gemeinnützig anerkannt zu werden und damit unter anderem steuerliche Vorteile zu genießen, erteilt das Gutachten eine Absage.

Ärzte und Fitnesstrainer, so die Befürworter der digitalen Spielewelt, hätten längst bestätigt, dass E-Sport sowohl körperlich als auch mental fordernd sei. Die Szene könne ähnliche Fan- und Organisationsstrukturen vorweisen, traditionelle Sportvereine würden eigene E-Sport-Abteilungen gründen.

Sportbund macht Unterschiede

Der DOSB unterscheidet seit dem Herbst 2018 beim E-Sport zwischen Sportartensimulationen wie dem Fußballspiel FIFA, die sich eng am eigentlichen Sport orientieren und für Vereine und Verbände Potenzial für deren Weiterentwicklung böten, und den von ihm als E-Gaming bezeichneten sportfernen Spielen wie Counter Strike, League of Legends oder virtuelle Kartenspiele. Diese Unterscheidung, so Gutachter Fischer, sei rechtlich nicht belastbar.

E-Sportler: Genug andere Sportarten mit wenig Bewegung

Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche, sagt: „Der Sportbund muss jetzt entscheiden, ob er E-Sport in seiner Breite anerkennen will oder ob er weiter die Augen vor der Zukunft verschließt.“

Hans Jagnow, Präsident des E-Sport-Bunds Deutschland (ESBD), kritisiert zentrale Punkte des Gutachtens: „Viele anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang.“ E-Sport unterschiedlich zu behandeln, sei vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht tragbar.

Schon über 200 E-Sport-Vereine

Mehr als 200 eingetragene E-Sport-Vereine gibt es nach Angaben des E-Sport-Bundes inzwischen allein in Deutschland. Sie brauchen keine Vereinsheime, Trainingsplätze und Sporthallen. Auch wenn der direkte Austausch und Wettbewerb im E-Sport ebenso wichtig wie in traditionellen Sportarten ist, können die Spielenden von zu Hause aus an Trainingseinheiten und Turnieren teilnehmen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen über Plattformen wie Twitch und YouTube zu. Der Coach kann problemlos am anderen Ende der Welt sitzen. Veranstaltungen wie In-House- und Universitätsligen sorgen dafür, dass sich Nachwuchsspieler messen können.

Die Zahl der E-Gamer und -Sportler wächst unaufhörlich

Nach Umfragen des Branchenverbandes Game kennen inzwischen zwei Drittel der Bundesbürger E-Sport. „Rund jeder fünfte deutsche Gamer kann sich vorstellen, in Zukunft selbst bei E-Sport-Events anzutreten", heißt es in seinem aktuellen Jahresbericht. Während Sportvereine in den vergangenen zehn Jahren zusammen Hunderttausende Mitglieder verloren haben, steigt die Anzahl der Videospielenden in Deutschland – und damit auch die Zahl potenzieller E-Sportler.

Im Profibereich erkennen immer mehr traditionelle Sportvereine, Vermarkter und Onlineplattformen das Potenzial von E-Sports. Stellvertretend sagt Tim Reichert, Chief Gaming Officer vom FC Schalke 04: „Es ist bedauerlich, dass sich viele Sportverbände in Deutschland an eine wenig zeitgemäße Auffassung des Sportbegriffs klammern. Die Position des DOSB wird sich in keiner Weise auf unser Engagement auswirken."

Stimmen aus der Politik für die Anerkennung

In der Bundespolitik gibt es Stimmen, den E-Sport an Konsolen und Computern rechtlich anzuerkennen. „Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass jeder in Deutschland, der E-Sport betreibt, auch die Wertschätzung erfährt, die ihm gebührt, und nicht von Verbänden, die um ihre Vormachtstellung fürchten, herabgesetzt wird“, sagte Dorothee Bär ( CSU), die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Unterstützung erhielt Bär vom Bündnis 90/Die Grünen. Deren medienpolitische Sprecherin Margit Stumpp sowie Monika Lazar, Sprecherin für Sportpolitik, teilten mit: „ E-Sport sollte die Gemeinnützigkeit nicht verweigert werden, weil er kein klassischer Sport ist. Das hat er mit Schach gemeinsam. Wir sollten die Vorteile des Vereinslebens, Gemeinschaft, Betreuung und nicht zuletzt Prävention für den E-Sport öffnen.“

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg.