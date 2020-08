Kreis Segeberg

Landesbrandmeister Frank Homrich ( Wedel) und Kreiswehrführer Jörg Nero ( Groß Kummerfeld), die bei einem Informationstermin vor Ort sind, können aufatmen. Kein Feuer! Es war ein Trecker gewesen, der mit seinen Fahrten auf einem offenbar trockenen Feld für Staubentwicklung gesorgt hatte.

Doch schon oft hatte die besondere Feuerwehrabteilung mit den Funk-Rufnamen "Florian Segeberg 1-16-1" und "Florian Segeberg 1-16-2" der Leitstelle Holstein in Norderstedt wertvolle Hilfe leisten können.

Aus der Luft besseren Überblick

Weil die Piloten bei Kontrollflügen ein Feuer entdeckt haben. Oder weil sie mit Flugzeugen aus der Luft unterstützen und besser als Drohnen einen Überblick über ein Brandgeschehen haben, sagt Patrick Juschka, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg. Deshalb werden sie intern "das fliegende Auge" genannt.

So können sie Luftbilder an die Führungskräfte am Boden übermitteln. Oder sehen, wo welche Zuwegung möglich und befahrbar ist. Die Piloten haben Einsatzorte, Gerätehäuser und Bereitstellungsräume für nachrückende Kräfte im Blick.

Schon viele Feuer entdeckt

2003 stießen sie bei einem Routineflug auf einen brennenden Resthof bei Bad Bramstedt. Und an der A7 bei Kaltenkirchen brannte ein Wald, ebenso bei Trittau. 2005 loderte es im Moor in Rickling. 2011 standen Rauchwolken über dem Segeberger Forst, weil ein Hektar bei Wahlstedt in Flammen stand.

Vor allem die Wälder haben die Piloten im Auge. Es gibt Zick-Zack-Routen mit den kritischen Punkten, die einmal im Monat zwischen März und Oktober abgeflogen werden. Sie waren 2012 festgelegt worden. Auch Ausbildungsflüge gibt es. Jährlich kommen so 30 Flüge zusammen.

Gestartet wird von drei Flugplätzen

Gestartet wird von den Flugplätzen in Neumünster, Uetersen und Lübeck. Zum Team gehören 18 Kräfte, darunter drei Piloten.

Sie verfügen allerdings nicht über eigene Maschinen. „Sie haben aber auf allen drei Flugplätzen ein Zugriffsrecht auf Vereins- und Privatmaschinen“, sagt Juschka. Sie werden dann gechartert.

Seit den 1970er Jahren etabliert

Eine Großübung hatte es etwa im September 2018 im Waldgebiet Oher Tannen am nordwestlichen Rand des Sachsenwaldes gegeben. Der Feuerwehrflugdienst Segeberg-Stormarn hatte die Aufgabe, die Lage des Waldbrandes zu erkunden und der vor Ort eingesetzten Einsatzleitung zu übermitteln.

Der Feuerwehrflugdienst hat sich in Schleswig-Holstein seit den 1970er Jahren etabliert. Abgeschaut hatten sie sich die Arbeit von Wehren in Niedersachsen. 1973 bis 1975 wurden in Schleswig-Holstein die ersten Kräfte auf Landesebene ausgebildet. 1976 begann die Ausbildung in den Kreisfeuerwehren.1992 sind die Feuerwehrflugdienste Segeberg und Stormarn zusammengelegt worden.

Waldbrandkonzepte erarbeitet

Fachwart ist Hans Gunter Bostel, Stellvertreter Helmut Nötel. Damit in der Luft alles funktioniert, findet zu Beginn eines Flugtages ein gemeinsames Briefing statt. Auf den Übungsabenden werden dann etwa Navigation, Dokumentation, Waldbrandkonzepte oder Fachthemen unterrichtet, sagt Juschka.

Die Waldbrandkonzepte sind nötig, denn die Staatsforste in Segeberg sind mehrere tausend Hektar groß. Wegen der Größe der Waldfläche und um die langen Wegstrecken bei Einsätzen möglichst schnell bewältigen zu können, ist der Segeberger Forst in vier Gebiete (Nord, Ost, Süd und West) eingeteilt worden. Die im Waldbrandkonzept beteiligten Löschzüge sind den Gebieten örtlich zugeordnet.

Truppführer-Ausbildung nötig

Der Segeberger Forst gehört den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten und ist keinem Gemeindegebiet unterstellt. Somit ist der Brandschutz im Staatsforst nicht durch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden gewährleistet. Die Landesforsten haben mit der Gemeinde Wittenborn einen Vertrag zur Sicherstellung des Brandschutzes abgeschlossen, weshalb die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Wittenborn als Einsatzleitung eingesetzt ist.

Wer beim Flugdienst mitmachen möchte, muss Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, eine abgeschlossene Truppführer-Ausbildung haben und flugfest sein. "Das ist nicht ganz so einfach wie mancher glaubt", hatte Fachwart Hans Gunter Bostel vor einigen Jahren berichtet.

Verstärkung gesucht

Bevor jemand Theorieunterricht mit Einsatzplanung, Karten lesen oder Forstkunde erhalte, werde er oder sie erst einmal in die Luft geschickt. Manch einer habe danach auf den Einsatz für den Flugdienst verzichtet. Eng geflogene Kreise und Luftverwirbelungen seien nicht für jeden etwas.

Der Flugdienst Segeberg-Stormarn sucht weitere Feuerwehrleute, die sich ausbilden lassen wollen. Ansprechpartner sind zwei Kräfte der Feuerwehren aus dem Kreis Stormarn, Fachwart Hans Gunter Bostel (Email: HG.Bostel@t-online.de) und Stellvertreter Helmut Nötel (Email: h.noetel@wtnet.de).

