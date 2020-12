Seit Dienstag sollen die Apotheken FFP2-Masken gratis an Menschen ab 60 und Risikopatienten ausgeben. So die Theorie. Doch die Praxis sieht oft anders aus, wie Rentner Wolfgang Carstens aus Oering berichtet. Dem 79-Jährigen ist es bislang nicht gelungen, an den begehrten Mund-Nasen-Schutz zu kommen.