Die Neue hinter der Klöndöör

Bad Segeberg

Das Museum ist für Geneviève Honeck keine Unbekannte. Die 42-Jährige ist geborene Bad Segebergerin, studierte Historikerin und als Mutter zweier Kinder dicht dran an einem Zielpublikum, für das das Museum vermehrt da sein will.

Manfred Quaatz, Vorsitzender des Freundeskreises des Museums, war sichtlich froh, eine qualifizierte Nachfolgerin für den ausgeschiedenen Nils Hinrichsen gefunden zu haben, der das Museum in den vergangenen Jahren an vorderster Stelle aufgebaut hatte.

Anzeige

Tief in der Stadt verwurzelt

Es habe eine Reihe von Bewerbern auf die Stelle gegeben, berichtete VHS-Geschäftsführer Michael Kölln. Frau Honeck habe aus diesen herausgestochen. Auch Quaatz war voll der Vorschusslorbeeren. Die neue Leiterin sei hochmotiviert und engagiert, lobte er. Zudem sei sie tief in der Stadt verwurzelt.

Weitere KN+ Artikel

Geneviève Honeck ist in Bad Segeberg aufgewachsen, hat am Städtischen Gymnasium ihr Abitur gemacht. Anschließend studierte sie in Heidelberg Geschichte mit Abschluss Magister. Eigentlich wollte sie noch in Würzburg eine Doktorarbeit anschließen. Doch das scheiterte am Geld.

„Eine Doktorarbeit in Geschichte kann man nicht nebenbei schreiben.“ Sie arbeitete in einem Museum in Mannheim mit Schwerpunkt Denkmalschutz, wandte sich 2018 dann wieder ihrer Heimatstadt zu. Dort engagiert sie sich im Schul- und Kulturausschuss der Stadt und als Schriftführerin der Wählergemeinschaft BBS. In der VHS leitet sie den Fachbereich „Gesellschaft“.

Eine Teamplayerin

Auch wenn Manfred Quaatz betonte: „Sie ist die Chefin hier“, sieht sich die neue Museumsleiterin als Teamplayerin. „Ich versuche mit meiner halben Stelle das Bestmögliche zu erreichen. Ohne Ehrenamtliche wäre es nicht möglich.“

Lesen Sie auch:Große Pläne für das Stadtmuseum

So arbeitet eine Gruppe an einem digitalen Verzeichnis aller im Museum vorhandenen Gegenstände. Andere Freiwillige helfen als Museumsführer. Zudem hat der Verein der Museumsfreunde die Ausstellung in den vergangenen Monaten überarbeitet.

Erste Neuerung: Ausstellung für Heinrich Rantzau

Nun widmet sich ein Zimmer jetzt ganz der bedeutendsten Persönlichkeit der Segeberger Geschichte, dem Universalgelehrten und Statthalter dreier Könige in Schleswig-Holstein Heinrich Rantzau. Im Seitenflügel wurde Platz für wechselnde Ausstellungen geschaffen.

Lesen Sie auch: Heinrich Rantzau - Ehrenamtler veröffentlichen neue Bände

Auch die Zusammenarbeit mit historisch Aktiven außerhalb des Museums sei ihr wichtig, berichtet Geneviève Honeck. Mit dem Kulturhof Otto Flath und der Wollspinnerei Blunck seien gemeinsame Aktionen und Eintrittskarten geplant.

Jugendgruppen ins Museum

„Mir liegt am Herzen, dass das Museum zu einem Raum wird, der von der Öffentlichkeit genutzt wird“, sagte Honeck, „ein lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung, an dem sich Menschen aktiv mit der Geschichte auseinandersetzen.“

Sie will erlebnisorientierte Ansätze einbinden und mit digitalen Mitteln wie dem VR-Modell Segeberg Anno 1600 besonders auch junge Menschen ansprechen. Zudem möchte die Mutter zweier Kinder im Grundschulalter auch Gruppen aus Schulen und Kindergärten zum Museumsbesuch einladen.

Besonderes Interesse dürften die jüngsten Museumsbesucher, aber auch ältere wohl an einer Sonderausstellung haben, die ab dem 1. Juli gezeigt wird. Zu den neuen Öffnungszeiten mittwochs bis sonntags 12 bis 17 Uhr, werden dann Bilder, Filme und Dokumente aus den ersten zehn Jahren der Karl-May-Spiele gezeigt. Im Juni ist – lediglich freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr – eine Ausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg zusehen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.