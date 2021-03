Kreis Segeberg

Der Einzelhandel im Kreis Segeberg ist verunsichert. Ab kommender Woche sollen die Geschäfte auf Terminshopping umstellen, so hatte es Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch verkündet.

Nur wenige Stunden später kletterte die Inzidenz im Kreis jedoch über die kritische Marke von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche – das würde eigentlich die komplette Schließung bedeuten, wenn dies anhält.

Kritik an erneuter Einschränkung

"Wenn ich mir angucke, was täglich in den Drogerien und in den Supermärkten passiert, warum soll es im Modehaus gefährlicher sein, wo die Kundenströme entzerrter sind?" Michael Hänchen, Geschäftsführer des Modehauses M&H in Bad Segeberg und Vorstandsmitglied im Gewerbeverein Wir für Segeberg, sieht die erneuten Einschränkungen für den Einzelhandel kritisch.

Er glaubt nicht, dass der Handel für die ansteigenden Fallzahlen verantwortlich ist. "Dafür gibt es andere Erklärungen, die Ausbreitung der britischen Virusvariante und private Kontakte."

Die angelegten Inzidenzwerte hält Hänchen für unrealistisch: "Wenn vorher jeder fünfte Fall aufgedeckt wurde, und jetzt jeder vierte durch die vielen Selbsttests, dann steigen die bekannten positiven Fälle."

Reines Abholgeschäft lohnt sich nicht

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis dann eine Inzidenz von 100 erreicht werde und damit die Geschäfte schließen müssten. Dann dürfte vorbestellte Ware nur noch an der Ladentür abgeholt werden ("click & collect").

Lesen Sie auch:Land verschärft Corona-Regeln in Kreisen mit Inzidenz über 50

"Dann würde ich das Geschäft nicht öffnen", sagt Hänchen entschieden. "Das lohnt sich nicht." Er habe auch keinen Online-Shop. Für Montag, 22. März, aber glaubt Hänchen, dass er öffnen darf mit Terminvergabe, so habe es der Ministerpräsident am Mittwoch verkündet.

Terminshoppen: 1 Person auf 20 Quadratmeter erlaubt

Beim Einkaufen mit Termin ("click and meet") dürfen Kunden den Laden nach Absprache betreten. Dabei gilt: maximal eine Person auf 20 Quadratmeter. "Ich dürfte dann 50 Personen in das Geschäft lassen", sagt Hänchen. "So viele habe ich selbst in Spitzenzeiten nicht im Laden."

Das Shoppen mit Termin sei zwar personalintensiver, weil Kontaktdaten der Kunden erhoben werden müssen am Eingang, aber machbar. Gerade im Modebereich sei es wichtig, dass die Geschäfte öffnen dürfen. Vor Monaten bestellte Saisonware werde nun geliefert, erklärt Hänchen. Eine erneute Schließung wäre eine Katastrophe.

Das Einkaufen mit Termin wäre auch für Ulf Peters von der Galerie Peters in der Kreisstadt vertretbar. "Die Menschen können dann ja auch an der Ladentür ihren Termin machen." Sieben Personen dürften zeitgleich in das Geschäft. "Mehr lassen wir gerade auch nicht hinein."

Händler befürchtet Schließung ab Montag

Im Hinblick auf die Infektionszahlen im Kreis Segeberg "befürchte ich aber, dass es doch auf 'click & collect' hinausläuft", sagt Peters. Damit habe das Geschäft zwar schon Erfahrung, der Umsatz betrage aber lediglich einen Bruchteil vom aktuellen Geschäft.

Lesen Sie auch:Das ist die Corona-Lage im Kreis Segeberg

"Das wäre ein Riesenunterschied. Ich hätte es am liebsten, dass die Geschäfte offen bleiben dürfen." Auch er könne nicht nachvollziehen, warum Einzel- und Lebensmittelhandel so unterschiedlich behandelt werden.

Geschäftsleute warten auf konkrete Regeln

"Ich weiß noch gar nicht, was wir dürfen und was nicht am Montag", sagt Buchhändlerin Andrea Fischer. "Ich hoffe, dass wir weiter öffnen können." Der Buchhandel hatte in der Vergangenheit bereits eine Sonderrolle.

Wenn Termine an der Tür vereinbart werden können, könnte das Modell "Click and Meet" funktionieren. Vier Menschen dürften sich im Laden aufhalten. "Wobei ich nicht weiß, ob das Personal mitzählt", sagt sie. Aber zwei bis drei Menschen könnten auf alle Fälle stöbern. "Und das ist so wichtig im Buchhandel." Aber auch die Abholung mit Vorbestellung sei gut angenommen worden im Lockdown. "Ein Buch muss man aber auch nicht anprobieren."

Kreis weiß selbst nicht, was ab Montag gilt

Bis zum Donnerstagnachmittag konnte der Kreis Segeberg keine abschließende Antwort darauf geben, ob der Einzelhandel ab Montag wirklich öffnen darf mit Terminvergabe oder doch schließen muss wegen zu hoher Infektionszahlen. Auch vom Land gab es dazu keine eindeutige Auskunft am Donnerstag.