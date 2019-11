Über 30000 Tiere leben in den Kalkberghöhlen in Bad Segeberg. Sie sind eines der wichtigsten Quartiere in Europa. Das Land will die Flugschneisen der Fledermäuse rund um den Felsen jetzt besser sichern. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) lässt ein Schutzkonzept entwickeln.