Kurzarbeit in Segeberger-Kliniken-Gruppe

„Die Kurzarbeit ist für Teile der Belegschaft bei der Agentur für Arbeit beantragt worden, da neben den Akutkliniken unter anderem auch Rehakliniken, Gastronomiebetriebe, Servicedienstleister, ein Hotel und ein Gesundheitszentrum zur Unternehmensgruppe gehören“, erklärte Sprecher Robert Quentin auf Anfrage der Segeberger Zeitung.

Segeberger Kliniken-Gruppe hat über 2000 Beschäftigte

Denn eines gerät oft aus dem Blick: Zum Konzern der beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Marlies Borchert und Oliver Wielgosch-Borchert gehören neben dem renommierten Herzzentrum und der im Moment unverzichtbaren Allgemeinen Klinik (AK) unter anderem auch das Vitalia Seehotel, das Neurologische Zentrum am Hamdorfer Weg, die Psychosomatische Klinik, die Kindertagesstätte „Kleiner Planet“ und das Vitalia-Gesundheitszentrum. Alles in allem stehen laut Quentin inzwischen über 2000 Menschen in Lohn und Brot.

Keine Details zur Größenordnung zur Kurarbeit

Aufgrund der Allgemeinverfügungen des Kreises Segeberg, die gestern mit einem generellen Betretungsverbot für Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen noch einmal deutlich verschärft worden sind, seien einzelne Bereiche von einer zeitweiligen Schließung betroffen. „Momentan befinden wir uns mit den Mitarbeitern und den Betriebsräten in Absprachen über die Umsetzung der Kurzarbeit“, erläuterte Quentin. Zur genauen Größenordnung wollte er gegenüber der SZ keine Angaben machen – eine weitere Gemeinsamkeit mit Möbel Kraft, das sich hier ebenfalls bedeckt hält. Von einer mindestens dreistelligen Zahl dürfte nach Einschätzung von Insidern aber auszugehen sein. Insgesamt hat die Arbeitsagentur für die Kreise Segeberg und Pinneberg bereits über 2300 Anzeigen von Firmen aller Größenordnungen zur Kurzarbeit registriert – Tendenz weiter steigend.

Krankenhaus der Segeberger Kliniken wird verstärkt

Frauen und Männer, die innerhalb der Kliniken-Gruppe in anderen Bereichen eingesetzt werden können, unterstützten diese bereits bei der Vorbereitung auf die anstehenden Herausforderungen, so der Sprecher weiter. Gemeint sein dürfte damit in erster Linie die Allgemeine Klinik an der Krankenhausstraße, die sich bereits seit Längerem intensiv auf die Aufnahme und Behandlung von Corona-Infizierten vorbereitet. Noch gibt es dort allerdings keinen Fall.

Welchen Unternehmensteilen die nun von Kurzarbeit betroffenen Angestellten angehören, sagte Robert Quentin nicht. „Genaue Zahlen lassen sich aufgrund der momentanen Gemengelage leider noch nicht nennen. Spekulieren wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht.“ Das gleiche gelte auch für die Berufsgruppen. Dass Service-Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie eher betroffen sind als Fachärzte, liegt dabei auf der Hand.

Hotel und Gesundheitszentrum geschlossen

Während die im Jahr 2012 am Großen Segeberger See eröffnete Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, wo ein 35-köpfiges Team die Patienten in 200 Einzel- und Familienzimmern betreut, schon seit der ersten Anweisung des Landes Schleswig-Holstein keine neuen Patienten mehr aufnimmt (auch um weitere Kapazitäten für mögliche Corona-Kranke zu schaffen), sind das Vitalia Gesundheitszentrum und das seit 2000 zum Konzern gehörende Vitalia Seehotel mit seinen knapp 150 Zimmern – beide Einrichtungen liegen in der Straße Am Kurpark – bis auf Weiteres komplett geschlossen.

Im mittlerweile 46. Jahr des Bestehens steht der Dreh- und Angelpunkt des von der Stadt in allen Broschüren beworbenen Gesundheitsstandortes Bad Segeberg somit vor einer seiner größten Herausforderungen.

