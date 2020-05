Segeberger Kliniken beenden Krisenmodus

Bad Segeberg

An der Krankenhausstraße war frühzeitig auf die sich ausbreitende Corona-Pandemie reagiert worden. Eingriffe, die nicht unbedingt erforderlich waren, wurden zunächst auf unbestimmte Zeit vertagt, zusätzliche Intensiv-Kapazitäten geschaffen. 13 Zimmer standen allein für Patienten mit schweren Symptomen bereit. Die Leitenden Ärzte schickten manche Kollegen sogar vorübergehend nach Hause, damit sie ausgeruht sind, wenn die große Welle eintrifft. Vor allem die dramatischen Bilder aus Italien und Spanien, aber auch aus Frankreich hatten die Krankenhäuser im Land in Alarmbereitschaft versetzt.

Patienten schnell wieder entlassen

Der Notzustand sei jedoch entgegen aller Erwartungen glücklicherweise ausgeblieben. "Es gab einzelne leicht erkrankte Covid-19-Patienten, die wir aber schon nach wenigen Tagen wieder nach Hause entlassen konnten", berichtete Prof. Dr. Diether Ludwig, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. Kein einziger Patient habe beatmet werden müssen, niemand sei gestorben.

Aufschub oft belastend

Wegen der inzwischen weitgehend eingedämmten Ausbreitung des Coronavirus dürfen die Krankenhäuser im Land seit Beginn des Monats den größten Teil der freigehaltenen Betten wieder mit anderen erkrankten Patienten belegen – so auch die Segeberger Kliniken nach knapp sechs Wochen Krisenmodus. "Wir denken in der jetzigen Situation insbesondere an unsere Patienten, für die ein Aufschub der Operation oftmals sehr belastend war", erklärte Dr. Robert Keller, Chefarzt der Chirurgie.

Verunsicherung spürbar

Hinzu komme die Verunsicherung vieler Menschen, was sich unter anderem an den rückläufigen Notfällen sowohl in der Neurologie als auch der Kardiologie zeige. Zur Gruppe gehören auch das Neurologische Zentrum am Hamdorfer Weg und die Herzklinik in der Straße Am Kurpark. "Niemand sollte aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus auf die notwendige medizinische Versorgung im Krankenhaus verzichten", betonte auch Prof. Dr. Gert Richardt, Chefarzt Kardiologie und Angiologie. "Das könnte lebensbedrohliche Folgen haben."

Transparente Hygienestandards

Um die Sicherheit der Patienten während des Klinikaufenthaltes zu gewährleisten, habe der fachübergreifende Krisenstab der Allgemeinen Klinik mit ihren rund 200 Betten unter der ärztlichen Leitung der Krankenhaus-Hygienikerin Stephanie Liedtke eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, betont das Unternehmen. Dazu zählten unter anderem die Schaffung eines transparenten Hygieneplans, der eine strikte Trennung von normalen Patienten, Notfallpatienten und potenziellen Covid-19-Patienten beinhaltet, sowie eine Verschärfung der ohnehin schon hohen Hygienestandards, wie das dauerhafte Tragen von Mund-Nasen-Schutz. "Wir bieten unseren Patienten in Zeiten der Pandemie nicht nur eine sichere Struktur und die gewohnt gute Qualität, sondern auch eine besondere Form der ärztlichen Zuwendung", sagte Liedtke.

Auch sie betonte noch einmal, dass die Gefahr für die Gesundheit durch die Nichtbehandlung etwa eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarktes um ein Vielfaches höher sei als die Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19 in einem Krankenhaus.

