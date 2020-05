Das hat es so auch noch nicht gegeben. Statt im beengten Kreistagssitzungssaal kamen die Segeberger Kreistagsabgeordneten nach längerer Sitzungspause wegen der Corona-Pandemie wieder zusammen – in der Kreissporthalle in Bad Segeberg. Auch inhaltlich ging es um den Umgang mit der Corona-Pandemie.