Kreis Segeberg

Die Absage haben die Vorstände der Kreisverbände Segeberg und Stormarn am 14. Januar in einer Videokonferenz beschlossen, teilte die Segeberger Kreisvorsitzende Katrin Fedrowitz ( Norderstedt) mit. Die Wahlkreisversammlung war zunächst für den 21. November 2020 geplant gewesen, dann für den 23. Januar.

"Wegen der nochmals verschärften Corona-Beschränkungen wäre die Konferenz ein falsches Signal", sagt Stormarns SPD-Kreisvorsitzender Tobias von Pein. Zwar hätte die Corona-Verordnung des Landes notwendige Veranstaltungen zur Vorbereitung staatlicher Wahlen erlaubt.

Halle wäre groß genug gewesen

"Und mit unserem strengen Hygienekonzept und dem großzügigen Raumangebot in der Stormarnhalle in Bad Oldesloe hätten wir allen Delegierten ein Höchstmaß an Sicherheit bieten können", sagt Fedrowitz. Dennoch hätten einzelne Delegierte wegen der Pandemie ihre Teilnahme abgesagt. Nachdem der SPD-Landesverband die Aufstellung der Landesliste ebenfalls verschoben habe, werde nun ein neuer Termin gesucht.

Beide Kreisvorstände seien sich einig, dass eine Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl im Wahlkreis zwingend notwendig sei. Diese könne derzeit nur im Rahmen einer Präsenzveranstaltung erfolgen. "Insofern wäre der jetzt festzulegende Ersatztermin dann auch notwendigerweise durchzuführen, unabhängig von der dann bestehenden Pandemielage", sagt Fedrowitz.

Vielleicht eröffne sich durch Entscheidungen auf Bundesebene jedoch noch die Möglichkeit, per Brief oder Urnenwahl den Kandidaten zu bestimmen.

Fünf Bewerber für Direktkandidatur

Beworben haben sich Miriam Huppermann aus Bad Oldesloe, Bengt Bergt, Jens Kahlsdorf und Tobias Schloo (alle Norderstedt) und Tobias Weil aus Ellerau. Mit fünf Bewerbungen sei dieser Wahlkreis der umstrittenste der schleswig-holsteinischen SPD. Den ausgefallenen Termin am Sonnabend, 23. Januar, werden die Sozialdemokraten für eine weitere Videokonferenz nutzen, auf der sich die Bewerberin und die Bewerber online den Delegierten präsentieren werden. Drei Onlinerunden hatte es bereits im Herbst 2020 gegeben.

CDU-Bewerber Gero Storjohann war bereits im August 2020, ebenfalls in der Stormarnhalle, von der CDU-Wahlkreiskonferenz aufgestellt worden. Er hatte 2017 den Wahlkreis klar gegen den damaligen SPD-Bewerber Alexander Wagner gewonnen. Wagner tritt nicht wieder an.