Der Klimawandel macht auch in der Pandemie keine Pause. Damit das wichtige Thema in den Köpfen bleibt, setzten sich 90 Teilnehmer aus dem Kreis Segeberg kritisch mit der Problematik auseinander. Die kreativen Ideen der Schülerinnen und Schüler wurden nun in einem Buch veröffentlicht.