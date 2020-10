Kreis Segeberg

Mit vielen Dankesgrüßen der Brandenburger kehrten die Teams jetzt unversehrt zurück. Nahe der polnischen Grenze waren die fünf Kadaver-Suchhunde der Kreisjägerschaft Segeberg tätig gewesen.

Auf Anforderung des Landes Brandenburg hatten sie eine Woche lang geholfen, im Spree-Neiße-Kreis am südwestlichen Rand des Kernbereichs nach Wildschweinen zu suchen, die an ASP verendet waren. Damit soll verhindert werden, dass sich die Pest ausbreitet, die für Schweine tödlich endet und damit die Schweinebestände, die Betriebe und den Fleischexport gefährdet.

Anzeige

Segeberger federführende Experten

Die Segeberger waren gefragte Experten, weil sie sich schon vor eineinhalb Jahren für den Ernstfall vorbereitet hatten. Engagierte Hundeführer der Kreisjägerschaft haben deshalb Tiere zu Kadaver-Suchhunden ausgebildet, als sich ASP den deutschen Grenzen genähert hatte. In Begleitung von Kreisveterinär Christof Heilkenbrinker und mit Unterstützung einer Stiftung, die nicht genannt sein will, waren bundesweit führend zwölf Nachsuche-Gespanne ausgebildet worden.

Lesen Sie auch: Segeberg rüstet sich mit Hundesuchtrupps

In Deutschland waren die ersten ASP-Fälle vor einigen Tagen in Brandenburg aufgetreten und hatten auch Schleswig-Holstein alarmiert. An der polnischen Grenze war das erste Stück Schwarzwild verendet aufgefunden und positiv auf das ASP-Virus getestet worden. Einen dann eingezäunten Kernbereich mit drei Kilometer Radius hatten bereits Forstarbeiter, Mitarbeiter der Veterinärämter und andere Ortskundige durchsucht, 35 verendete, positiv getestete Schweine aufgefunden.

Suche nach Kadavern

Der Auftrag für die fünf Segeberger Gespanne lautete, auch den Randbereich nach Kadavern zu abzusuchen. Die Teams wurden auf einem Reiterhof am Rand des Suchgebietes stationiert, berichtet Angelika Jensen von der Kreisjägerschaft.

In Begleitung von örtlichen Jägern suchten sie fünf Tage lang im Hochwald, an Wasserläufen, Tümpeln und größeren Wasserflächen und Seen und für Menschen undurchdringlichen Uferrandbereichen.

Zecken und Morast erschwerten Suche

Sonne, Zecken, Erdwespen und morastiger Untergrund erschwerten die Suche. Dicke Spinnen in Augenhöhe, gesundes flüchtendes Schwarz-, Dam- und Rehwild und letztlich auch viele Biber begleiteten die Suche. Einmal mussten sogar ein Hund, der in seiner schweren Schutzweste im Morast eingesunken war, und sein Führer, der bis zur Hüfte feststeckte, von Kameraden gerettet werden.

In den Randzonen wurde ausschließlich gesundes Schwarzwild, kein verendetes Tier gefunden. Die Teams freuten sich über eine ausgezeichnete Verpflegung und Unterkunft, die perfekte tierärztliche Versorgung für die Hunde und Desinfektions-Sprühtanks, um die Ausbreitung der ASP zu verhindern.

Grillabend als Dank

Als Dank für ihren einwöchigen Einsatz wurden die Teams zu einem gemeinsamen Grillabend mit Mitarbeitern des Umweltministeriums, des Friedrich-Löffler-Instituts, des Veterinäramtes und der Jägerschaft eingeladen.

Besonders stolz sind die Segeberger Hundeführer auf ihre Tiere, die unermüdlich, fröhlich und gehorsam ihre Aufgabe erfüllten und von allen Seiten Lob erhalten hätten.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.