Der Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland hat begonnen. Mit vorne dabei sind Suchhundetrupps aus dem Kreis Segeberg. Sie helfen, die in Brandenburg ausgebrochene Tiererkrankung einzudämmen. Segebergs Jäger sind bundesweit führend in der Hundefachausbildung.