Kreis Segeberg

Ob es sich bei der Person um eine Frau oder einen Mann handelt, ließ Pressesprecherin Sabrina Müller ebenso offen wie die Auskunft, aus welchem vorderasiatischen Land die Person nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt ist.

Müller erklärte gegenüber KN-Online, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten generell in Quarantäne zu begeben hätten oder einen negativen Test vorlegen müssen. "Die Person hat sich nach ihrer Rückkehr testen lassen und der Test fiel positiv aus", so die Kreissprecherin.

Zweite Person steckte sich in der Familie an

Bei der zweiten infizierten Personen handelt es sich um eine Kontaktperson zu einem positiven Fall innerhalb der Familie aus einem anderen Bundesland, teilt Müller mit.

Aktuell sechs infizierte Menschen im Kreis Segeberg

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt mit beiden gemeldeten Fällen auf 354. Wieder genesen davon sind 341 Menschen.

Das bedeutet, dass aktuell sechs Menschen in Segeberg mit Corona infiziert sind. In Quarantäne befinden sich derzeit 37 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 1.243. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 beträgt im Kreis Segeberg sieben.

