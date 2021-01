Am liebsten Röttgen, bloß nicht Merz, dann schon lieber Laschet – so in etwa lässt sich die Stimmung unter den Delegierten aus dem Kreis Segeberg zusammenfassen, die am Wochenende mit über den CDU-Bundesvorsitzenden abstimmen durften. Ihre Reaktion nach der Wahl Laschets: Zurückhaltend freundlich.