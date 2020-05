Die ersten Camper sind schon da

Wittenborn

Seit zehn Tagen prasseln die Reservierungsanfragen auf Tim Ratajczak ein, seit bekannt ist, dass es diesen Montag wieder losgehen kann mit dem Tourismus. "Für Himmelfahrt sind wir schon ausgebucht", sagt der Inhaber des Campingplatzes Weißer Brunnen in Wittenborn. "Für Pfingsten habe ich noch ein paar Plätze."

Es wird mehr Betrieb sein, als vor einem Jahr. Auch die Nachfrage nach Dauercampingplätzen sei verstärkt. Möglicherweise, weil viele Camper, die sonst ins Ausland gefahren wären mit ihrem Wohnmobil, nun eine Alternative im Inland suchen, vermutet Ratajczak. Rumstehen soll das rollende Heim ja nun nicht.

"Entzugserscheinungen" nach einer überlangen Winterpause

Für Siegfried Schiewek und Sigrid Oestreich ist die Heimat eh bestes Reiseland. Das Paar aus Ahrensburg ( Kreis Stormarn) nutzt die Campingsaison in der Regel ausgiebig. "Wenn es losgeht am 1. April sind wir eigentlich an den Wochenenden unterwegs", erzählt Schiewek. Insbesondere nach der Winterpause freut es ihn, wieder in die Natur zu kommen und sie zu genießen.

Die Corona-Pandemie hat ihm und vielen weiteren Campern den Start in die Saison vermiest. Aus einem halben Jahr Pause wurden fast acht Monate. Der Osterurlaub am Mözener See musste auch ausfallen. "Wir hatten schon Entzugserscheinungen."

Deshalb nutzten die beiden die Lockerung sofort, um nach Wittenborn zu fahren mit dem Wohnmobil. Die Füße hochlegen, den Blick auf den See von ihrem Stammplatz aus genießen, Angeln, mit dem Hund spazieren gehen – das sind die Pläne für die kommenden Tage.

Verschobener Osterurlaub

Während die ersten Camper schon ihren Platz eingerichtet haben, rollen nach und nach die nächsten Gäste an der Rezeption an. Sechs Anreisen waren für diesen Vormittag geplant, erzählt Tim Ratajczak. Richtig los geht es dann am Mittwoch und Donnerstag, wenn sich mehrere Dutzend Gäste angekündigt haben.

Zu den ersten Gästen der Saison schon am Montag gehören auch Patricia und Mike Kalthoff aus Harsefeld bei Stade in Niedersachsen. "Ursprünglich hatten wir unseren Osterurlaub hier gebucht", erzählt Patricia Kalthoff. Den verschoben sie auf den 18. Mai. Auf gut Glück.

"Nun sind wir glücklich, dass wir herkommen konnten, es hat gepasst." Das Restaurant auf dem Platz hat geöffnet, die Toiletten dürfen genutzt werden, nur die Duschen sind gesperrt. "Wir müssen also auf fast nichts verzichten." Dann lassen sie sich ihren Platz am See zeigen.

Campingplätze brauchen einen guten Sommer

Tim Ratajczak ist froh über die gute Nachfrage. Erst vor einem Jahr hatten er und seine Frau Liga den Platz erworben. Das Geschäft von zwei Monaten ist weggebrochen, ein Bulli-Treffen hätte auf dem Platz stattfinden sollen, auch große Wohnmobilgruppen hatten sich angekündigt. Beides musste ausfallen. Buchungsanfragen blieben mit dem Lockdown Mitte März aus. "Nun brauchen wir gutes Wetter im Sommer, damit wir die entgangenen Einnahmen wieder nachholen können."

Losgehen kann es auch am Segeberger See

Auch in Bad Segeberg ist Campingplatz-Chefin Brigitte Schmidt froh, dass es endlich wieder losgehen kann. Für Montag hatten sich zwar noch keine Gäste angekündigt auf dem Campingplatz Seecamping, aber über Himmelfahrt gibt es erste Buchungen. Das verbreite doch etwas Hoffnung für den Sommer.

Ohne die Touristen der ausgefallenen Konzerte und der Karl-May-Spiele wird es schwer werden, weiß Schmidt. "Wir haben die WCs saniert für 50.000 Euro", berichtet Schmidt. Sie betreibt den Platz gemeinsam mit Uwe Maletzki. Ohne die getätigte Investition wäre es deutlich leichter, über die Runden zu kommen. "Wir hoffen, die Fixkosten reinzukriegen."

Dauercamping statt Auslandsreise

Zumindest konnten in den vergangenen Wochen einige neue Dauercamper angeworben werden. "Und wir richten weitere Stellplätze her", sagt Schmidt. Auch sie hat den Eindruck, dass einige Wohnmobilbesitzer, die sonst im Ausland unterwegs gewesen wären, nun eine Alternative in der Region suchen.

Nun hofft Schmidt, dass es bald auch möglich wird, die Duschen wieder anbieten zu können. Dann könnte auch die Zeltwiese wieder genutzt werden. "Einigen Zeltern musste ich schon absagen", bedauert sie. Die würden sich bei einem mehrtägigen Aufenthalt wahrscheinlich an den Abwaschbecken waschen und Zähneputzen, meint Schmidt. "Das dürfte ich nicht zulassen."

Zumindest aber startet der Betrieb wieder auf den Campingplätzen Segebergs.

