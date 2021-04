Aber für Ausnahmen von der allgemeinen Aufstallungspflicht sieht Overhoff aktuell keinen Spielraum. Sie betrifft rund 1500 Geflügelhalter im Kreis Segeberg und gilt schon seit dem 10. November 2020.

Geflügelhalter Bastian Wortmeier, der auch Bürgermeister in Bark ist, hat auf die Beschränkungen reagiert. „Wir haben alle Tiere drinnen.“ 360 in einem Hühnermobil, weitere 140 in einem alten Stall. Mitte dieses Jahres will er sogar ein zweites Hühnermobil anschaffen.

Eier nur noch aus „Bodenhaltung“

Normalerweise haben seine Hühner draußen viel Auslauf. Die Eier können als Produkte aus Freilandhaltung verkauft werden. Jetzt gelten sie nur als Ware aus Bodenhaltung. Die Preise hat er aber nicht gesenkt. Die Nachfrage nach den Eiern sei groß. Allerdings legen die Hühner zehn bis 15 Prozent weniger Eier.

Was ihm Sorgen bereitet, ist das Sozialleben der Hühner. In der Enge langweilen sie sich, picken sich gegenseitig an. Für die Tiergesundheit insgesamt sei die Aufstallungspflicht sicherlich sinnvoll. „Aber am liebsten würde ich die Hühner sofort rauslassen.“

„Tiere gewöhnen sich daran“

„Die Tiere gewöhnen sich dran, wenn sie drinnen sind“, sagt Klaus Uwe Böttger, der einen Geflügelhandel in Traventhal betreibt. „Sie müssen ausreichend Platz, Futter und Wasser haben.“ Seine Tiere hält er ohnehin immer in Gebäuden. Er rechnet damit, dass in den nächsten Wochen die Auftstallungspflicht fällt. Die Zugvögel, die den Erreger einschleppten, seien ja fast alle durch.

Schwierig scheint es für Großbetriebe zu sein, die ihre Eier großen Handelsketten zuliefern, ist aus der Branche zu hören. Deren Kunden wechseln offenbar vermehrt zu Bio-Ei-Produzenten. Obwohl für deren Hühner ebenfalls die Aufstallungspflicht gilt.

Direktvermarkter haben es leichter

Die Aufstallungspflicht trifft die Branche unterschiedlich, sagt Hans-Peter Goldnick aus Nehms, Landesvorsitzender des Geflügelwirtschaftsverbandes. Die meisten Betriebe vermarkten ihre Produkte direkt an Kunden oder Händler vor Ort. Zwar gibt es keine Freilandhaltung, nur Bodenhaltung. Aber mit dem Argument, es seien die gleichen Hühner und die gleichen Ställe, könnten weiterhin die gleichen Preise für Eier erzielt werden. „Es gibt eine große Solidarität der Verbraucher.“

Alle Betriebe finanzieren die Schäden bei einem Ausbruch der Tierseuche auf einem Hof mit, erklärt Goldnick. Es gab mehrere Fälle. Bei 100.000 Tieren, die gekeult, also getötet werden, fallen schon mal über eine Million Euro an Kosten an. Das Geld wird über den Tierseuchenfonds aufgefangen, in den alle Tierhalter einzahlen.

„Wir vermenschlichen das“

Den Tieren gehe es auch im Stall gut, wenn sie Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Das Bild vom draußen auf einem Rasen pickenden Huhn sei kein typisches. „Wir vermenschlichen das.“

Gänse und Enten wären theoretisch anspruchsvoller. Denn sie würden auch Wasser im Stall benötigen. Doch deren Saison ist zunächst mit Weihnachten 2020 ohnehin beendet.

Ende vielleicht in zwei, drei Wochen

Goldnick rechnet damit, dass in zwei oder drei Wochen die Aufstallungspflicht endet. Er hofft auf ein einheitliches Vorgehen. Nicht wie in einem Nachbarkreis, wo schon Teilregionen freigegeben würden.

Robert Tschuschke, Pressesprecher des Kreises Segeberg, machte kürzlich wenig Hoffnung. „Die Geflügelpest-Situation bleibt weiterhin angespannt. Nach der kurzen Beruhigung zum Jahreswechsel 2020/2021 hat das Seuchengeschehen im Frühjahr 2021 wieder rasant an Fahrt aufgenommen.“

Geflügelpestlage angespannt

Schleswig-Holstein sei das am stärksten betroffene Bundesland. In den vergangenen Wochen hätten die Geflügelpestausbrüche in Hausgeflügelhaltungen stark zugenommen. „Auch in Geflügelhaltungen in den Kreisen Plön, Stormarn und Rendsburg-Eckernförde.“

Im März 2021 waren 40 von 80 untersuchten Wildvögeln positiv getestet worden. Auch im April seien bereits tote Wildvögel gemeldet worden. Von bisher zehn beprobten Vögeln sind zwei Vögel positiv.

Seeadler tot aufgefunden

Am 19. April war im Bereich Bühnsdorf ein Seeadler tot aufgefundenen worden. Das Landeslabor fand die Erreger. Das Ergebnis des nationalen Referenzlabors Friedrich-Löffler-Institut stehe noch aus. Gleiches gelte für weitere eingeschickte Proben anderer Tiere.

Geflügelpest bei Wildvögeln wurde bei Tieren verteilt auf das Kreisgebiet festgestellt. Auch bei Gänsen und Schwänen, die sich von verendeten Greif-, Eulen- und Möwenvögeln ernähren. Weitere Gefahren drohen. Der alljährliche Vogelzug von Südwest nach Nordost, so Tschuschke, sei nach Auskunft von Ornithologen noch nicht beendet.

Kreis Segeberg appelliert an Geduld

Graugänse, Schwäne und Greif-, Eulen- und Möwenvögel seien Tiere, die in Schleswig-Holstein bleiben, nicht weiterziehen. Deshalb seien die Geflügelbestände im Kreis Segeberg weiterhin einer hohen Gefahr durch Geflügelpestviren ausgesetzt.

„Es ist daher leider immer noch Geduld gefragt“, bedauert der leitende Kreis-Veterinär Markus Overhoff. „Die geltende Aufstallungspflicht muss unbedingt weiter eingehalten werden. Ein neuer Ausbruch der Geflügelpest in einer Geflügelhaltung würde erneut Restriktionszonen wie Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet sowie Maßregelungen nach sich ziehen.“ Aufstallungspflicht und andere Sicherheitsmaßnahmen seien weiterhin dringend geboten.

Die Tiere schützen

„Mir ist durchaus bewusst, dass eine Vielzahl der Geflügelhaltenden mit dem voranschreitenden Frühling ihr Geflügel wieder auf der grünen Wiese sehen wollen“, sagt Overhoff. Der Kreis spreche sich mit dem Tierseuchenreferat des Landes ab. „Aktuell ist eine Aufhebung des Aufstallungsgebotes seuchenrechtlich nicht darstellbar.“

Overhoff hat Geflügelhaltenden geraten, dass sie ihre Tiere in einer nach oben gegen Einträge abgedichteten Voliere halten. Sie sollte zusätzlich an der Seite gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert sein. „Das ist der beste Schutz, bis wir das Aufstallungsgebot wieder aufheben können.“