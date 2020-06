Es wird viel gelacht in dem kleinen Garten der Wohnanlage am Winklersgang in Bad Segeberg. Ein gutes Dutzend Menschen im Seniorenalter sitzt dort gemütlich beisammen. Doch die Idylle trügt. Seit fast vier Wochen müssen die alten Leute in ihren Wohnungen ohne Heizung und warmes Wasser auskommen.