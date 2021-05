Seit 16 Jahren ist Klaus Stuber das Gesicht des Seniorenbeirats in Kaltenkirchen. In wenigen Monaten steht die Neuwahl an. Ob Stuber die 20 vollmachen wird, verrät er noch nicht. Allerdings liegt ihm ein besonderes Thema am Herzen: Die Vereinsamung einiger Senioren, gerade in der Corona-Pandemie.