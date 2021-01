Die Stadt Wahlstedt wird nach Bebensee zum technologischen Pionier. Die Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) will in den nächsten Jahren das Funknetz Long-Range-Wide-Area-Network (LoRa-WAN) ausrollen. Über Kontrollsensoren sind viele neue technische Services möglich, die Geld, Zeit und Arbeit sparen.

Von Gerrit Sponholz