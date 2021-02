Eine Woche haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens "Die Kita bleibt in der Alten Schule" in Seth an Haustüren geklingelt und um Unterschriften fürs Bürgerbegehren gebeten. Der Erfolg ist enorm. Über 500 Bürger haben sich für den Ausbau des Standortes im Ortszentrum ausgesprochen.