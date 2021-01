Kreis Segeberg

Seniorenheime entwickeln sich bundesweit zu den Corona-Hotspots, auch im Kreis Segeberg ist die Sorge in den Altenheimen und Betreuungseinrichtungen groß. Und das zu Recht, denn aktuell vermeldet die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag sieben betroffene Heime. Neu sind Corona-Ausbrüche in der Seniorenresidenz Bad Bramstedt in Bad Bramstedt sowie im Altenheim Bergheim in Boostedt.

Neue Corona-Fälle im Haus Itzstedt

Zudem sind weitere 26 Bewohner im Haus Itzstedt positiv getestet worden. Es gebe eine enge Abstimmung zwischen Kreis und Pflegeheimen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Alle Einrichtungen stehen unter Quarantäne. Die Ermittlungen des Infektionsschutzes dauern an. Seit Corona vor fast genau einem Jahr in Deutschland das erste Mal nachgewiesen wurde, sind im Kreis Segeberg 49 Bewohner aus Pflegeheimen gestorben. Infiziert und überlebt haben bisher insgesamt 202 Bewohner und Mitarbeiter in Einrichtungen für Senioren.

Bad Bramstedt : 130 Personen getestet

In der am Köhlerhof Seniorenresidenz Bad Bramstedt gelegenen Einrichtung sind laut Kreissprecherin Sabrina Müller aktuell 46 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden. „Die ersten Fälle waren am Wochenende bekannt geworden. Daraufhin wurden zu Beginn der Woche rund 130 Personen abgestrichen, davon 68 Bewohner“, teilt Müller mit. Niemand der Betroffenen müsse derzeit in einer Klinik versorgt werden. Der Großteil der Bewohner ist nach Auskunft des Kreises am 20. Januar gegen das Virus geimpft worden. „Wenige Tage später sind die ersten Fälle bekannt geworden. Erste Studien zeigen, dass etwa zwei Wochen nach der ersten Impfung ein Impfschutz bestehen kann“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Aufbau eines umfassenden Impfschutzes sind zwei Impfungen notwendig. In der Seniorenresidenz ist es bereits der dritte Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Im Dezember hatte es dort zwei Todesfälle gegeben.

Boostedt : Kein Infizierte muss ins Krankenhaus

In Boostedt im Altenheim Bergheim wurde bei 13 Bewohnern und drei Mitarbeitern das Corona-Virus nachgewiesen. Die ersten positiven Fälle kamen laut Sabrina Müller ebenfalls am Wochenende ans Licht. Zu Beginn der Woche wurden rund 150 Personen abgestrichen, unter ihnen 72 Heimbewohner. Keiner der Infizierten müsse in einer Klinik behandelt werden.

Itzstedt : Bundeswehr hilft weiter

Auch das Haus Itzstedt in Itzstedt ist arg gebeutelt. Es wurden weitere 14 Bewohner positiv getestet. Damit erhöhen sich die Zahlen auf 39 positiv getestete Bewohner und 14 Mitarbeiter, bei denen Corona nachgewiesen wurde. Drei Bewohner der Einrichtung in Itzstedt sind gestorben, drei befinden sich laut Kreissprecherin Sabrina Müller im Krankenhaus und werden behandelt. Die Bundeswehr unterstützt das Heim mit jeweils vier Soldaten vormittags und vier am Nachmittag. Auch in der kommenden Woche ist deren Einsatz geplant. Die Soldaten sind nicht in der Pflege tätig, sondern unter anderem im Bereich Hauswirtschaft.

Großenaspe : Erst vor kurzem gegen Corona geimpft

In der Seniorenresidenz Großenaspe in Großenaspe gibt es derzeit 14 Bewohner mit Corona und drei Mitarbeiter mit einem positiven Test. Ein Mitarbeiter ist nach Auskunft von Müller wieder genesen. Drei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie im Haus Itzstedt, waren die Bewohner erst wenige Tage zuvor geimpft worden. Offenbar reichte der Impfschutz noch nicht, um die Betroffenen zu immunisieren. Das Altenheim steht derzeit unter strenger Quarantäne.

Norderstedt : Haus Ilse trauert um zwölf Tote

Auch das Haus Ilse in Norderstedt hat es schwer getroffen. Zwölf Bewohner sind dort mit oder an einer Infektion gestorben. Es gibt zurzeit zwei positive Bewohner und drei Mitarbeiter, die von Corona betroffen sind.

Henstedt-Ulzburg : Betroffene haben milde Verläufe

Am Montag wurde zudem bekannt, dass im Seniorenzentrum Lühmann-Park in Henstedt-Ulzburg Corona ausgebrochen ist. 14 Bewohner und fünf Mitarbeiter mit positiven Tests wurden ermittelt. Ein Bewohner ist gestorben, eine Person befindet sich in einer Klinik und wird dort behandelt. „Alle Betroffenen zeigen asymptomatische bis milde Verläufe, sodass keiner von ihnen im Krankenhaus behandelt werden muss“, teilt Ulrike Sewing, Sprecherin des Konzerns Kervita, die das Haus betreibt, mit.

Die Pflege und Betreuung der Erkrankten erfolge weiterhin im Senioren-Zentrum. Die Bewohner seien nach den positiven Tests sofort isoliert worden. „Die Einrichtung steht unter Quarantäne und alle weiteren Maßnahmen zum Schutz der Gesunden werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden umgesetzt“, betont Sewing. Die Versorgung der Bewohner sei durch den Einsatz zusätzlicher externer Mitarbeiter gesichert.

Seit dem Beginn der Pandemie werden laut Sewing in der Henstedt-Ulzburger Einrichtung umfassende Hygienekonzepte und PoC-Schnelltests für Mitarbeiter und Besucher angewendet. „Die intern durchgeführten Schnelltests zeigten auch den ersten infizierten Bewohner auf“, berichtet die Kervita-Sprecherin. Die Mitarbeiter seien laufend „im umsichtigen, professionellen und einfühlsamen Umgang mit den Senioren und ihren Angehörigen in solch belastenden Situationen besonders geschult“.

Pronstorf : Zwei Infizierte liegen im Krankenhaus

Das Haus Goldenbek in Pronstorf vermeldet 13 Mitarbeiter mit Corona, von denen eine Person laut Kreissprecherin Müller wieder gesund ist. Es gibt zurzeit 26 Bewohner mit dem Virus, von denen zwei im Krankenhaus behandelt werden. Zehn Bewohner der Einrichtung sind gestorben.