Bebensee

Tiere sind Mechthild Benings Passion. Je seltener die Exemplare, desto besser. Und wer jetzt an Echsen aus Guatemala und Schlangen aus Sansibar denkt, der kennt die Wächterin über die Rote Liste der gefährdeten Nutztierrassen nicht. Seit sie ein kleines Mädchen gewesen ist, haben Rinder eine Faszination auf Bening ausgeübt.

"Nachdem ich schon Mitte der 1980er Jahre vom ersten Anblick eines Gallowayrinds völlig verzaubert war, beschäftigte ich mich fortan in der Theorie mit allem, was zu diesen Rindern veröffentlicht wurde – wenig genug, war doch Mutterkuhhaltung seinerzeit noch so gut wie unbekannt", erinnert sich die Züchterin. "1992 endlich war der Zeitpunkt für die Praxis gekommen."

Sieben Kälber in Weiß

Vor sechs Wochen nun kamen in einer ihrer Herden sieben Kälbchen mit dem äußerst seltenen Farbschlag White Galloway zur Welt. In dieser Herde werden Tiere mit verschiedener Fellfärbung miteinander gepaart, um zu erproben, wann White Galloways auch in farblich gemischten Gruppen entstehen.

Eine weitere, kleinere Herde kann die Züchterin von ihrem Wohnzimmer aus auf einer zum Neversdorfer See hin abfallenden Koppel beobachten. Dort leben ausschließlich die niedlichen Rinder mit dem weißen Fell, das im Idealfall Pigmentierungen nur an den Ohren, der Schnauze, den Füßen und um die Augen aufweist.

Kälbchen Usance ist bisher der einzige Nachwuchs dort. Die kleine Usance kuschelt liebend gerne mit ihrem großen starken Bullenvati.

Schleswiger Kaltblut fast ausgestorben

Und auch bei ihren Pferden tut sich etwas. "Sie kamen später nur zur Mischbeweidung hinzu, um unter anderem die Weidehygiene und den Ertrag zu verbessern", erklärt Mechthild Bening. Doch auch hier lag ihr am Herzen, alte Nutztierrassen für die Nachwelt zu bewahren. Das Pferdeabenteuer hatte mit einem Schwur begonnen.

"Ich hatte Jürgen Isenberg kurz vor seinem Tod versprochen, die Schleswiger Kaltblutrappen vor dem Aussterben zu retten", erinnert sich Bening an die letzte Begegnung mit dem berühmten Kaltblutzüchter von Gut Kamp (Travenhorst). Er war der Erste, der sich züchterisch in der Schleswiger Zucht betätigt hatte. Denn zuvor waren mit dem Siegeszug der Traktoren etliche der tierischen Ackergiganten von den Höfen verschwunden. Ohne Isenberg gäbe es kein Schleswiger Kaltblutpferd mehr auf der Welt.

Wurzeln liegen auf Gut Kamp

Und ohne den Einsatz der erfahrenen Bio-Landwirtin Mechthild Bening verschwänden wohl bald die wenigen Rappen dieser Rasse. "Zu 98 Prozent ist der Farbschlag der Schleswiger der Fuchs", erläutert Mechthild Bening. "Von den Rappen gibt es noch zwölf Tiere".

Zwei Rappstuten leben auf ihrem Hof "Galloways vom Bebensee" am Neversdorfer See, "Blithe vom Bebensee" und ihre Tochter "Juno vom Bebensee". Deren Großmutter "Henny" stammt von Gut Kamp und war ihrerseits Tochter der erstmals auf Gut Kamp wieder gezüchteten Rappstute "Conny".

"Wie ein Sechser im Lotto"

Jetzt gibt es neue Hoffnung für den Erhalt dieser seltenen Nutztiere. Mitte März kam "Penny Lane" als Tochter der sechsjährigen "Juno" zur Welt. Vom Papa, dem Schleswiger Hengst "Bakkely Janus vom Bebensee", war nur bekannt, dass er das Gen zur Zeugung von Schleswiger Rappen in sich trägt. Sein eigener Farbschlag ist der typische Fuchs.

"Ein Rappstutfohlen ist wie ein Sechser im Lotto!", ist die stolze Züchterin begeistert. Um das Überleben der Rasse und seinen Status als "lebendes Kulturdenkmal" zu sichern, hat sich Mechthild Bening mit Forschern und Züchtern zusammengeschlossen. Sie stellt derzeit eine Literatursammlung zu dem Thema zusammen.