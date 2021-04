Wahlstedt

Sonderlich schwer hatten es die unbekannten Täter nicht. Ein paar schnelle Schnitte genügten ihnen, um in das Zelt an der Neumünsterstraße zu gelangen, in dem sich seit einer Woche ein Corona-Schnelltestzentrum befindet. Zu holen gab es für sie allerdings auch kaum etwas: "Zwei Heizstrahler und ein Liter Desinfektionsmittel sind weg", berichtet Michael Witt, der die Station mit seiner Agentur Kalkberg Konsorten und mehreren Partnern betreibt – neben dem Angebot im Alten Bahnhof von Bad Segeberg.

Tat wurde schon in der Nacht zu Sonnabend verübt

Die Eindringlinge müssen irgendwann in der Nacht zu Sonnabend gekommen sein. Um ins Innere zu gelangen, schnitten sie zwei Löcher in die weiße Plane: eine seitlich zum Geschäft "Das Radhaus" hin, eines auf der Rückseite. Entdeckt wurde die Tat am Morgen von einer Mitarbeiterin des benachbarten Edeka-Marktes, die auch nebenan nach dem Rechten gesehen hatte.

Rund 1600 Euro betrage der angerichtete Schaden, schildert Witt, der noch am Samstagvormittag Anzeige bei der Polizei erstattet hat. "Ich kann das nicht verstehen", sagt er. "Man kann von draußen reingucken und sehen, dass es nichts zu holen gibt." Weder Computer noch Tests würden vor Ort aufbewahrt. "Da versucht man, etwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun – und dann das", ärgert sich der Bad Segeberger. Witt hat inzwischen reagiert und lässt das Gelände jetzt mit einer Videokamera überwachen.

Start für das Schnelltest-Zentrum war zögerlich

Nach einem etwas zögerlichem Start hätten die Buchungen über die Homepage testzentrum-wahlstedt.de zuletzt deutlich zugenommen. In den ersten Tagen seien die meisten Besucher einfach auf gut Glück vorbeigekommen, berichtet Witt. Das sei natürlich auch weiterhin möglich. Noch während des Gesprächs mit KN-online erscheint eine Dame: Sie würde gern einen Testtermin für alle Mitarbeiter ihrer Firma vereinbaren.

Auf Hochtouren laufe inzwischen das Angebot im Alten Bahnhof in Bad Segeberg. Allein am Sonnabendvormittag habe Witts Team dort innerhalb von rund vier Stunden an die 400 bis 500 Tests durchgeführt.