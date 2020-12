An drei Tagen werden die Schnelltests in der Sporthalle der Schule am Burgfeld, Falkenburger Straße 94a, in Bad Segeberg angeboten werden. Am Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, jeweils von 9 bis 19 Uhr, sowie am Mittwoch, 23. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, berichten die Organisatoren.