Kreis Segeberg

In Rickling könnte theoretisch das Freibad öffnen. Aber dies wird erst Anfang Juni geschehen, sagt Bürgermeister Keno Jantzen. "Das machen wir jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt." Eine Begrenzung der Besucherzahl, um die Mindestabstände einhalten zu können, hält er für unnötig.

Bislang sei der Andrang nie so groß gewesen, auch im Vorjahr nicht. "Und wir wollen nicht mehr reglementieren als sonst. Wir hatten nie Probleme."

Innengastronomie bleibt erst mal zu

Auch die Innengastronomie dürfte im Erlebniswald Trappenkamp zwar öffnen, werde aber geschlossen bleiben, sagt Erlebniswald-Leiter Stephan Mense. Der Aufwand für den Pächter sei zu groß. Außerdem sei die mögliche Kundschaft schwer zu händeln wegen der Hygieneregeln. Denn es kämen vor allem Familien mit Kindern, also viele, die nicht geimpft oder die bereits genesen seien.

Der Alte Bahnhof in Blunk wird seine Innengastronomie und die Hotelzimmer für alle öffnen. "Wir werden langsam anfangen", sagt Cedric von Ohlen. Bislang konnten ja schon Außengastronomie angeboten werden und Geschäftsreisende übernachten.

Kunden müssen sich erst umstellen

Einen großen Touristenansturm erwartet von Ohlen aber nicht. "Das wird noch dauern. Für viele Kunden sind die Regeln noch undurchsichtig." Außerdem seien die Hürden hoch, etwa durch die verpflichtenden Tests.

Für die Betriebe gebe es keine Gewissheit. Ein größerer Coronaausbruch im Kreis Segeberg, und "von einer Woche auf die andere" könnten wieder Beschränkungen greifen, sagt von Ohlen. Auf jeden Fall werde der Außer-Haus-Verkauf weiterbetrieben. Ein Service, den der Alte Bahnhof schon immer angeboten habe, der sich aber durch die Coronakrise jetzt erst herumgesprochen habe.

Campingplatz schon nahezu ausgebucht

Auch der Campingplatz Idyll am Bornhöveder See kann jetzt richtig loslegen. Allerdings lief der Betrieb auch vorher schon. Denn 136 Plätze sind durch die Dauercamper belegt, die ihre Wagen nutzen durften. Nun sind auch die flexiblen 40 bis 50 Plätze freigegeben. Theoretisch, zumindest. Denn mit Ankündigung der Lockerungen gingen viele Reservierungen ein.

"Wir sind praktisch voll belegt", sagt Monika Curow. Auch die Innengastronomie will sie öffnen. Die Gemeinschaftsduschräume können ebenfalls genutzt werden. Die Dauercamper hatten sich bislang am Waschbecken reinigen können. "Wegen der einzuhaltenden Mindestabstände stand nur jedes zweite zur Verfügung."

Vereine hoffen auf viele Sportler

Was konkret ab Montag erlaubt sein wird und was nicht, versuchte die Platzbetreiberin Mitte der Woche noch herauszufinden. Sie klapperte das Amt Bornhöved und die Kreisverwaltung ab, sei aber nicht recht fündig geworden. "Da ist alles noch in der Schwebe, weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut." Durch die Coronakrise sei der Campingplatz relativ gut gekommen, auch Dank der Dauercamper. "Wir haben es nicht so schlimm gehabt wie etwa die Boutiquen."

In den Sportvereinen könnte das Leben neu aufblühen. Größere Gruppen dürfen jetzt üben und spielen, teilweise auch mit Kontakt. So dürfen etwa bis zu zehn Kinder und Jugendliche im Innenbereich ohne Körperkontakt in festen Gruppen und unter Anleitung Sport treiben. Im Außenbereich ist dies mit Körperkontakt und bis zu 20 Kindern und Jugendlichen möglich.

"Nichts Halbes und nichts Ganzes"

Bislang war nur Training in kleinster Runde und ohne Kontakt gestattet. "Das war nichts Halbes und nichts Ganzes", sagt Holger Böhm, Vorsitzender des Kreissportverbandes und des SV Todesfelde. Vor allem für die Kinder und Jugendlichen gebe es jetzt mehr Ballsport. Die Möglichkeit würden die Vereine sicherlich nutzen, auch wenn nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien vergingen, sagt Böhm.

Trotz der Coronakrise hätten die kleineren Vereine ihre Mitgliederzahl oft halten können. Lediglich bei großen Vereinen in Städten hätten hier und da die Neueintritte gefehlt, die sonst die üblichen Abgänge ausgleichen.

Klein Rönnau feiert ohnehin später

In Klein Rönnau etwa nimmt langsam der SC Rönnau 74 wieder seinen Betrieb auf, hat ein ausführliches Hygienekonzept entwickelt. "Die Sportler fahren das Programm langsam wieder hoch", weiß der 1. stellvertretende Bürgermeister Manfred Vogt, der den erkrankten Bürgermeister Dietrich Herms vertritt.

In anderen Gemeinden würden wohl die Vogelschießen ausfallen, erfuhr er, wohl trotz der Lockerungen. Klein Rönnau betreffe dies nicht. Regulär werde es ohnehin nach den Sommerferien veranstaltet.

Mehr Anfragen von Touristen

Im Tourismusbüro Bad Segeberg klingelt trotz der Absage der Karl-May-Spiele auch in diesem Jahr nach einem sehr stillen Winter vermehrt das Telefon wegen Anfragen. "Wir spüren ein bisschen Aufbruchstimmung", sagt eine Mitarbeiterin. Viele Kunden hielten an ihren Buchungen für 2021 fest, wenige hätten auf 2022 verschoben.

Kein Hemmnis für Kunden mehr

Froh über die Erleichterung sind Michael Hänchen, Geschäftsführer des Modehauses M&H in Bad Segeberg, und seine Kunden. "Sich als Kunde nicht registrieren zu müssen, macht es einfacher." Nicht jeder habe gerne seine Kontaktdaten hinterlegen wollen. "Das war ein Hemmnis" – das für Lebensmittelläden nicht bestanden habe, was ihn wundere. Hänchen hofft, dass er jetzt mehr Planungssicherheit hat. Denn jetzt wird es Zeit, schon die Herbstware zu bestellen.