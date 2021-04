Kreis Segeberg

Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) stellte die Zahlen am Donnerstagabend während der Sitzung des Kreishauptausschusses vor. Spitzenwerte über 100 haben auch Ellerau (142,4), die Ämter Bornhöved (128,6) und Kaltenkirchen-Land (107,3) sowie Wahlstedt (102,6). Henstedt-Ulzburg (92,5) liegt knapp darunter.

Norderstedt befindet sich mit 86,9 im Mittelfeld, Bad Bramstedt (40,6) und Bad Segeberg (40,3) weit hinten. Am Ende rangiert das Amt Boostedt-Rickling (14,2). Die Zahlen gelten für den 19. April, und wurden am 22. April erhoben. Seinerzeit lag die kreisweite Inzidenz bei rund 80.

Große Schwankungen bei Corona-Zahlen

Künftig will der Kreis die jeweils neuen Zahlen in kurzen Abständen veröffentlichen, mindestens einmal wöchentlich in einer Übersicht jeweils am Mittwoch.

Außerdem zeigte Schröder eine Aufstellung mit dem Verlauf der 7-Tage-Inzidenz seit Jahresbeginn. Die Schwankungen sind enorm. Beispiel Wahlstedt: Am 8. Februar lag die Inzidenz bei null, am 5. April bei 194,9, am 12. April bei 51,3, am 19. April bei 102,6.

"Es reicht manchmal die Infektion einer Familie, um die Zahlen hochzutreiben", erklärte der Landrat. In Ellerau etwa stieg die Inzidenz in nur einer Woche vom 12. April bis 19. April von 15,8 auf 142,4.

In diesen Kommunen Null-Inzidenz

Norderstedt schwankte seit Januar zwischen 35,3 und 177,7. Mit ähnlicher Spannweite lief es in den anderen Städten. In den dünn besiedelten Ämtern liegen die Zahlen meist unter denen der großen Kommunen.

Phasen ohne Neuinfektionen an sieben Tagen hintereinander waren zu den Stichtagen bislang selten: im Februar in Wahlstedt, Bad Segeberg und im Amt Leezen, und im April im amtsfreien Ellerau.

Landrat stellt klar: keine Extrawürste

SPD-Fraktionsvorsitzende Edda Lessing wollte wissen, ob etwa für Norderstedt mit gegebenenfalls niedriger Inzidenz eine Sonderregelung bei den Coronavorschriften gelten würde. "Nein!", stellte Schröder klar. "Alle Corona-Maßnahmen gelten immer für ganzes Kreisgebiet."

Schröder weiter: "Selbst wenn beispielsweise im Amt Trave-Land die Zahlen niedrig sind, aber in Henstedt-Ulzburg hoch, gelten auch für Trave-Land die Abstands- und Hygiene- sowie Öffnungsregeln für Kitas, Schulen und Gastronomie. Es gibt keine Sonderregelungen."

Virus breitet sich in Familien und bei Jobs aus

Anfang März habe sich das Coronavirus noch stark in Kitas und Schulen im Kreis Segeberg ausgebreitet, sagte Schröder. "Das ist jetzt weg." Im Kreis Segeberg habe es ja zuletzt auch die Schulferien gegeben, erklärte er sich den Rückgang dort. Derzeit lieferten die Ansteckungen ein "sehr diffuses Bild". Die britische Variante sei weit verbreitet.

Sei eine Person in einer Familie angesteckt, seien es bald meist auch die übrigen Angehörigen. Auch im Arbeitsbereich würden sich viele Menschen infizieren, wenn sie in Raucherpausen oder bei der Tätigkeit oder auf Gängen nicht auf Abstand und Regeln achten.

Betriebe dürfen ab Sonnabend mehr öffnen

Für den Kreis ist Schröder derzeit optimistisch. Größere Ausbrüche gebe es derzeit nicht. Die Inzidenz sei von weit über 100 nun auf unter 70 gesunken. "Wir gehen davon aus, dass es stabil ist." Deshalb dürfen Außengastronomie und Einzelhandel im Kreis Segeberg ausnahmsweise bereits ab Sonnabend öffnen, nicht erst am Montag. Das Land habe zugestimmt.

Mit der Veröffentlichung der lokalen Zahlen hatte sich der Kreis Segeberg bislang schwergetan. Er wollte nicht, dass Infizierte identifiziert und möglicherweise belästigt werden. Oder, dass sich Menschen in Regionen mit niedriger Inzidenz in falscher Sicherheit wähnen würden. Deshalb werden auch keine ortsgenauen Zahlen preisgegeben.

Druck auf Kreis zu groß

Doch der Druck aus der Lokalpolitik und von den Medien war zuletzt zu groß geworden. Deshalb gibt es nun zumindest für Regionen Inzidenzwerte. Segeberg, so Schröder, folge dem Beispiel einiger anderer Kreise.