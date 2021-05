Die hohen Inzidenzen in Städten an der A7 im Kreis Segeberg sind gesunken. Nur noch Kaltenkirchen verzeichnet über 100 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Besonders niedrige Werte gibt es in zwei Ämtern und einer Stadt. Das geht aus der neuen Inzidenzliste des Kreises hervor.