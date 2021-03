Kreis Segeberg

Mit dem ersten Bauabschnitt beginnt die Sanierung der A21 zwischen Schackendorf und Leezen in Richtung Süden. Ab Dienstag, 6. April, wird auf 3,94 Kilometer zwischen den Anschlussstellen Schackendorf und Bad Segeberg-Süd die Fahrbahn instandgesetzt, teilte die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Am Dienstag, 6. April, und Mittwoch, 7. April, wird die Verkehrsführung eingerichtet. Am Donnerstag, 8. April, beginnen dann die Bauarbeiten im Mittelstreifen. Fünf Mittelstreifenüberfahrten werden hergestellt. Zeitgleich starten die Arbeiten an der Erneuerung der Mittelstreifenentwässerung.

A21 nur noch einspurig befahrbar

Während dieser Phase wird je Richtungsfahrbahn der Überholfahrstreifen eingezogen, sodass jeweils der Hauptfahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung steht.

Lesen sie auch: A21 wird neun Monate zur Großbaustelle

Am Montag, 19. April, beginnen die Arbeiten zur Deckenerneuerung. Zuerst wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von 900 Metern an der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd saniert. Der Verkehr wird in dem Bereich mit einem Fahrstreifen je Richtung über die Richtungsfahrbahn Nord geleitet.

Anschlussstelle bei Bad Segeberg dicht

Für die Arbeiten ist es laut Autobahn GmbH erforderlich, dass die Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd bis Mittwoch, 28. April, geschlossen wird. Eine Umleitung ist aus Richtung Kiel kommend über die Anschlussstelle Bad Segeberg-Nord (U 90) ausgeschildert. In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr über die Umleitungsstrecke über die Anschlussstelle Leezen (U 92) geleitet.