Von Gerrit Sponholz

In der Kreissporthalle in Bad Segeberg tagte jüngst der Kreistag, mit weitem Abstand in der Halle verteilt. Dies war den Coronaauflagen geschuldet. Im Kreishaus könnten die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Der Kreistag hat 62 Abgeordnete plus bürgerliche Ausschussmitglieder. Quelle: Klaus J. Harm