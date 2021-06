Kreis Segeberg

Bei den Impfungen haben die drei Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt in der vorigen Woche mit rund 8000 Spritzen etwa gleich viele gesetzt wie die niedergelassenen Ärzte. In beiden Fällen wurden grob gerechnet doppelt so viele Zweitimpfungen gezählt wie Erstimpfungen.

Bislang gab es 11.395 Erstimpfungen durch die mobilen Teams der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, etwa in Altenheimen, 45.819 Erstimpfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte und 72.046 Erstimpfungen in den drei Impfzentren.

Vor allem mit Biontech und Moderna geimpft

Zweitgeimpft für den vollen Immunschutz wurden von den mobilen Teams 9348 Menschen, von niedergelassenen Ärzten 22.713 und von den Mitarbeitenden in den Impfzentren 42.806 Personen. Dort erhielten die Patienten überwiegend Präparate der Firma Biontech und von Moderna.

Hinzu kommen 1183 Menschen, denen in den Impfzentren das Vakzin der Firma Johnson & Johnson in die Oberarme gespritzt wurde. Für vollen Immunschutz ist in diesen Fällen nur eine Spritze nötig.

76.000 Menschen mit vollem Immunschutz

Mit anderen Worten: Bislang haben rund 76.000 Menschen vollen Immunschutz, sofern die Nachwirkzeit nach der letzten entscheidenden Spritze abgelaufen ist. Dies entspricht rund 27 Prozent der Gesamtbevölkerung im Kreis Segeberg.

Wobei zu beachten ist, dass manche Segeberger sich auch außerhalb des Kreises Segeberg haben impfen lassen können, und umgekehrt Ortsfremde im Kreis Segeberg ihre Spritzen erhalten haben.

Rund 129.000 Menschen haben bislang zumindest eine von zwei Impfungen bekommen (46 Prozent).