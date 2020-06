Verwunderung über Solarpark-Ablehnung

Wiemersdorf

Lüth und Schümann planen in Wiemersdorf zwei Solarparks. Der eine ist unstrittig, das Bebauungsplan-Verfahren läuft bereits. Rund 20 Hektar sind an der Autobahn A7 an der Gemeindegrenze zu Bimöhlen dafür vorgesehen. Die Solaranlage soll später eine Leistung von zehn Megawatt haben, die im Jahr circa. 9,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit könnten rund 3000 Haushalte versorgt werden.

Den zweiten Solarpark hatten die beiden an der AKN-Schiene auf einer Fläche von rund 25 Hektar vorgesehen. Hierauf sollte eine weitere gleich große Photovoltaik-Anlage entstehen. Zehn Megawatt sind die maximale Leistungsgrenze, um nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) mit entsprechender Einspeisegarantie zugelassen zu werden.

Anzeige

Gemeinde will keinen B-Plan aufstellen

Nun hat aber die Gemeindevertretung beschlossen, für das Gebiet an der AKN keinen Bebauungsplan aufzustellen. Die Fläche sei für die Freizeit der Menschen wichtig, hatte es in der Sitzung geheißen. Jäger hatten nach Informationen von Schümann zudem geltend gemacht, dass die Anlage auf einem Rotwildwechsel entstehen soll. „Wir haben sie deshalb aber extra umgeplant, sodass der Wildwechsel von der Anlage nicht behindert wird“, betont Lüth. „Ich habe den Eindruck, dass das von den Gemeindevertretern überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Die haben den Plan einfach so abgelehnt“, glaubt der Solarparkplaner.

Weitere KN+ Artikel

Überrascht von der Ablehnung

Die beiden Unternehmer waren selbst von der Ablehnung überrascht, denn bisher hatte sich die Gemeinde Wiemersdorf immer offen für die emissionsfreie Stromproduktion gezeigt. Bereits vor 19 Jahren hatten die beiden die erste Windkraftanlage in Wiemersdorf in Betrieb genommen. Mittlerweile drehen sich 16 Rotoren auf dem Gemeindegebiet. Größere Bürgerproteste hatte es nie gegeben, was vor allem wohl daran liegt, dass die Anlagen von Bürgerwindparks betrieben werden, viele Wiemersdorfer also an der Stromerzeugung finanziell beteiligt sind.

Das Interesse an dieser Beteiligungsform ist offenbar groß und bringt so manchen Protest zum Verstummen, wie nun auch der noch geplante Windpark in Großenaspe zeigt. Zunächst sollen fünf Rotoren auf Großenasper Gebiet im Wind drehen, einer auf Wiemersdorfer. Als die Pläne bekannt wurden, gab es auch in Großenaspe Widerstand. Davon ist aber mittlerweile nichts mehr zu hören. Lüth und Schümann haben bereits 90 Kommanditisten gefunden, die sich am neuen Windpark beteiligen wollen.

400.000 Euro Gewerbesteuer

Und auch die Gemeinden profitieren von den Anlagen. „ Wiemersdorf nimmt im Jahr 400.000 Euro Gewerbesteuer durch die Windparks ein“, weiß Schümann. Nach Abzug der Umlagen verbleiben davon rund 30 Prozent im Ort, also gut 130.000 Euro. „Ohne Windparks hätte Wiemersdorf sicherlich kein Freibad und kein neues Dorfhaus“, so Schümann.

Doch das Modell „ Bürgerwindpark“ lasse sich nicht so ohne Weiteres auf Solaranlagen übertragen, sagt Lüth. Die Rendite sei zu einem solch frühen Stadium nicht kalkulierbar, sodass interessierten Anlegern keine konkreten Zahlen genannt werden können. Außerdem sei die Investitionssumme erheblich niedriger als für Windkraftanlagen, sodass auch nicht viel Kapital eingesammelt werden müsse. Die Eigentümer der vorgesehenen Flächen sollen aber beteiligt werden, so Lüth.

Widerstand gegen Entscheidung angekündigt

Die beiden Stromproduzenten wollen die Ablehnung nicht einfach hinnehmen. „Wir werden auf jeden Fall einen neuen Antrag stellen, sobald das rechtlich möglich ist“, so Lüth. Der Leiter der Verwaltung vom Amt Bad Bramstedt-Land, Christian Stölting, erklärte auf Anfrage, dass ein neuer Antrag jederzeit gestellt werden könne. Damit die Gemeindevertretung ihn behandelt, müsste er vom Ursprungsantrag abweichen. Stölting riet den beiden Projektplanern, das Gespräch mit Bürgermeister Gerd Sick zu suchen. „Sie sollten auf die Gemeinde zugehen.“

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.