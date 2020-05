Neuer Standort für die "Lichtachse"?

Bad Segeberg

"Über Kunst lässt sich nicht streiten" ist eine Volksweisheit, die die Bad Segeberger Ende der 1990er-Jahre ein für alle Mal widerlegten. Damals führte noch der parteilose Bürgermeister Jörg Nehter die Geschicke der Stadt. In seine Amtszeit fallen die Planung des Rathaus-Neubaus und jener schicksalhafte Kunststreit – ausgelöst durch den landesweiten Erlass "Kunst im öffentlichen Raum", nach dem beim Neubau öffentlicher Gebäude zwischen 0,5 und 1,7 Prozent der Bausumme für Kunst auszugeben seien.

Politische Gremien konnten sich nicht einigen

Kulturliebhaber Nehter initiierte einen Wettbewerb, an dem sich drei norddeutsche Künstler beteiligten. Eine Jury aus Kommunalpolitikern einigte sich schließlich auf einen Entwurf, der jedoch vom Bau- und Kulturausschuss abgeschmettert wurde. In letzter Instanz hätte es kurz vor Jahresfrist 1996 nunmehr am Magistrat gelegen, sich für einen der drei Vorschläge zu entscheiden – hätte Bürgermeister Nehter in besagter Sitzung nicht überraschend einen vierten Entwurf, die " Lichtachse", präsentiert, der nicht minder überraschend auch noch von dem Gremium beschlossen wurde.

"Ich war damals einigermaßen entsetzt, wie hier über die Köpfe gewählter Stadtvertreter hinweg Entscheidungen getroffen wurden", erinnert sich Thomas Krüger. Der heute 65-Jährige engagierte sich schon damals politisch, fehlte bei keiner Sitzung des Stadtparlaments. "Ich fragte immer wieder, wer eigentlich die Bürger nach ihrer Meinung gefragt hat. Eine Antwort bekam ich allerdings nicht."

Politiker stritten um den "Riesen-Lümmel"

Vor allem aber kam Siebenrocks Kunstwerk bei vielen Bad Segebergern gar nicht gut an. Als sich dann auch noch die damalige grüne Stadtvertreterin Ursula Kehl öffentlich echauffierte, die Skulptur gleiche einem erigierten Penis, entglitt die Diskussion vollends. Kommunalpolitiker unterschiedlicher Lager übertrumpften sich gegenseitig mit derben Umschreibungen des Kunstwerks, titulierten die " Lichtachse" als "gespalteten Pimmel" oder "Riesen-Lümmel". Siebenrocks Versuche, in einer Bürgerversammlung die aufgeheizte Stimmung zu befrieden und sein Werk zu erläutern, er habe bei dem Acrylglas an die folkloristischen Farben der Indianer und beim Granit an den Kalkberg gedacht, verhallten ungehört.

Bürgerentscheid kippte die " Lichtachse "

Krüger und sein Mitstreiter Jan-Uwe Franck hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine Initiative gegründet, sammelten erfolgreich mehr und mehr Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu erwirken – gegen das seinerzeit geplante Kurmittelhaus, das am Gasberg entstehen sollte, und gegen die " Lichtachse". "Mir ging es nicht um die Form der Skulptur, mir ging es allein um Demokratie", erinnert sich Krüger. Obwohl es ihm seinerzeit gelang, die notwendigen Unterschriften zu sammeln und im August 1997 beide Projekte gekippt wurden, ist der Pensionär heute alles andere als stolz auf das Erreichte: "Es gab viel böses Blut, ich musste mich übelst beschimpfen lassen – und leider hat die Politik nichts aus der Sache gelernt: Noch immer finden viele notwendige Diskussionen einfach nicht statt."

Udo Fröhlich ( SPD) hatte den Kunststreit unfreiwillig von seinem Vorgänger übernommen. Kaum im Amt, wurde dem neuen Bürgermeister gleich eine heikle Aufgabe zuteil: Er musste zwischen allen Fronten vermitteln. "In dieser Kunstfrage war das nicht einfach, zumal hier auch eine angebliche Frauenfeindlichkeit des Kunstwerks in Rede stand", erinnert er sich heute.

Heikle Suche nach einem neuen Standort

Für Fröhlich stand nur eines fest: "Das gekaufte Werk in der Kiesgrube in Högersdorf liegenzulassen und nicht aufzustellen, war für mich keine Option." Kunst im öffentlichen Raum solle nicht einschläfern oder als Zierde nur gefallen. "Sie soll zum Nachdenken und am besten zum Gespräch anregen. Genau das war Ben Siebenrock doch gelungen."

Vor 20 Jahren begann die Suche nach einem alternativen Standort für die über fünf Meter hohe Skulptur, die seinerzeit etwa 200.000 Mark gekostet haben soll. Das Rennen machte schließlich der Landratspark, unweit des Kunst-Standorts Remise. Ein Ort, mit dem sich auch Ben Siebenrock arrangieren konnte. "Die Vorurteile, mit denen seine Kunst und er damals konfrontiert wurden, haben ihn berührt. Er hat alles, was damals aufgeschrieben wurde, aufbewahrt", berichtet Britta Hansen, Witwe des 2018 in Kiel verstorbenen Künstlers. In einem Interview hatte Siebenrock einmal gesagt: "Diese Volksabstimmung über Kunst war eine Krankheit."

Verantwortliche wünschen sich mehr Aufmerksamkeit

Geht es nach dem Willen der Verantwortlichen von damals, dann müssten der Künstler und sein Werk künftig mehr Aufmerksamkeit bekommen. "Die Hecke an der Hamburger Straße sollte auf etwa 50 Meter bis zur Remise entfernt werden, damit die ' Lichtachse' auch von der Straße aus bemerkt und gesehen werden kann", regt Fröhlich an. Ein Appell, dem sich auch Ursula Kehl anschließt. "Immer wenn ich in der Stadt bin, schaue ich auch bei der ' Lichtachse' vorbei und habe große Freude an dem Farbspiel an sonnigen Tagen." Die Grünen-Politikerin, die heute in Lübeck lebt, hat ihren Frieden mit dem Kunstwerk gemacht, das bei Aufbau vom Künstler auch verändert worden sei. "An die Phallus-Form des Modells erinnert die Skulptur nicht mehr", sagt Kehl.

Der ehemalige Initiator der Bürgerinitiative würde die " Lichtachse" am liebsten komplett verlagern: "Es tut mir immer ein wenig leid, wenn ich sie so versteckt im Park sehe", gesteht Krüger. " Siebenrock hat selbst gesagt, dass die Findlinge und das Acrylglas den Kalkberg und indianische Kultur symbolisieren würden – von daher wäre der Platz, an dem bis 2015 das 'Bergschlösschen' stand, eigentlich der perfekte Ort."

