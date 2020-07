Bad Segeberg

Erstmals seit 1993 kann das stets in einer Kleinstadt gefeierte European Peoples' Festival (EPF) nicht stattfinden. "Das Coronavirus macht natürlich auch vor dem EPF keinen Halt. An ein großes Fest ist dieses Jahr nicht mehr zu denken, schon gar nicht international", erklärt Matthias Gosch, Vorsitzender des EPF-Fördervereins aus Bad Segeberg. "Ich hoffe, dass wir die Zwangspause nutzen können, damit die Vorfreude auf das nächste Jahr noch größer wird und wir uns bis dahin wieder treffen dürfen."

Auch ohne Corona: Schwierigkeiten für finnische Gastgeber

Dass es in diesem Jahr schwierig werden würde, das Festival mit Gästen aus 15 Nationen auf die Beine zu stellen, hatte sich bereits vor dem Ausbruch der Pandemie in Europa abgezeichnet. Die finnischen Gastgeber hatten mit organisatorischen Schwierigkeiten in der eigenen Kommune zu kämpfen. Als die Ansteckungszahlen vor allem in Südeuropa anstiegen, war klar, dass das EPF in diesem Jahr ausfallen wird. Der Kontakt zwischen den teilnehmenden Ländern wird nun digital gepflegt.

Berichte ersetzen in diesem Jahr das Meeting

"Das internationale Meeting fällt aus. Stattdessen gibt es schriftliche Berichte", erläutert Susanne Pöhlsen aus Bad Segeberg. Im nächsten Jahr soll das Festival in Aranda de Duero, Spanien, stattfinden. "Das Vortreffen in Spanien war für Mitte Oktober geplant, findet nach jetzigem Stand aber eher am ersten oder zweiten Novemberwochenende statt." Beim Vortreffen werden Details wie Unterbringung und andere organisatorische Aspekte vor Ort besprochen. Inwieweit das in diesem Jahr möglich sein wird, steht noch nicht fest.

Auch ein EPF 2021 ist noch nicht sicher

"Ich frage mich, ob es einen Bruch in die EPF-Festival-Reihe bringt und die Teilnehmerzahlen der Nationen vielleicht auch rückläufig sein werden", befürchtet Birte Omland, Schriftführerin des EPF-Fördervereins. Die Teilnehmer seien altersmäßig sehr gemischt. "Daher ist es fraglich, ob in Spanien, das ja auch stark betroffen war, im nächsten Jahr ein Festival, so wie es alle kennen, stattfinden wird." Den Kopf in den Sand zu stecken, sei aber das falsche Signal. "Meine Hoffnung ist, dass das Festival nächstes Jahr um so schöner wird, weil mehr Planungszeit besteht und sich die EPF-Familie lange nicht gesehen hat."

