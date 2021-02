Der Baustart war schon sehnsüchtig erwartet worden, als die Arbeiter vor zwei Wochen endlich kamen. Zwar ruhen die Arbeiten an der Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt winterbedingt erst einmal wieder. Axel Lausch vom Bauamt ist aber zuversichtlich, bis zum Jahresende den Anbau fertig zu haben.

Von Einar Behn