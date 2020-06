Spannende Abenteuer im Sommer

Kaltenkirchen

Der Grund: Eventuelle Corona-bedingte Änderungen können so schnell umgesetzt werden. Der Ferienpass kann unter anderem über die Homepage der Stadt Kaltenkirchen oder des Kreisjugendringes Segeberg (www.kjr-se.de) abgerufen werden. In Kaltenkirchen gibt es Angebote von mehreren Vereinen und der VHS Kaltenkirchen Südholstein GmbH.

Kaltenkirchen macht mit

Die KZ-Gedenkstätte in Springhirsch bietet eine Veranstaltung unter dem Titel "Der Sound der Geschichte – Rap und Poetry in der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen" (1. Juli) an, die DLRG den "Tag des Schwimmabzeichens" (4. Juli), die VHS Kaltenkirchen-Südholstein "Kids-Selbstbehauptung", "Let's get moving kids" (beides am 23. Juli.), "Visuelles Programmieren mit Scratch" (20. bis 22. Juli, 3 Termine) und der FSC Kaltenkirchen bietet einen Ausflug zum Barfußpfad nach Todesfelde (28. Juli), an.

Anzeige

Rechtzeitige Anmeldung wichtig

"Trotz noch bestehender Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr wieder über den Ferienpass interessante Angebote für Kinder und Jugendliche. Ich bedanke mich bei allen, die die Angebote in Kaltenkirchen ermöglichen", sagt Bürgermeister Hanno Krause. Es können auch Angebote in anderen Kommunen wahrgenommen werden.

Weitere KN+ Artikel

Die rechtzeitige Anmeldung erfolgt direkt bei den Veranstaltern der Angebote. Die Teilnahme an den Ferienpassaktionen kann etwas kosten. Informationen hierzu sind dem Ferienpass zu entnehmen. Ansprechpartner für diese Aktion ist im Kaltenkirchener Rathaus Frau Warkulat unter Telefon 04191/939413.

Mehr aus der Region lesen Sie hier

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.