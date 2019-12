Spannende Exkursionen

Kaltenkirchen

Es ist das erste Programm, an dem die Geschäftsführerin Dr. Karen Strehlow komplett mitgewirkt hat. Seit drei Monaten leitet sie die Geschicke der VHS in Kaltenkirchen. Einige Veränderungen tragen auch schon ihre Handschrift. So wird es ab dem kommenden Semester zum Beispiel Staffelpreise für einige Kurse geben. „Damit wollen wir gewährleisten, dass Kurse auch mit vier bis sechs Teilnehmern zustande kommen und nicht erst ab sieben“, erklärt Strehlow. Das bedeutet, dass Kurse mit unter sieben Teilnehmenden etwas mehr kosten. „Damit können wir unser Angebot breit halten und einige Themen fallen dann nicht weg“, so Strehlow. Interessierte, die einen Kurs fest buchen, akzeptieren damit automatisch, dass es auch teurer werden kann. Die Staffelpreise sind im Programmheft aufgeführt.

Yoga im Kloster, Golf auf Gut Kaden

Aus 180 Workshops, Kursen, Seminaren und Ausflügen können die VHS-Kunden in den Bereichen Gesundheit, Sprachen, Gesellschaft, Kultur und Beruf wählen. Eine ganz neue Reihe ist außerdem dazugekommen. „ VHS exklusiv: Besondere Themen, besondere Orte“ heißt sie. Darunter fällt beispielsweise ein Tag auf Gut Kaden unter dem Titel „Golf auf Englisch“. Für 86 Euro bekommen die Teilnehmer beim Putten und Abschlagen einen Einblick in den Golfsport, Frühstücksbuffet inklusive. Ein anderes Angebot aus dieser Reihe ist ein Einführungskursus (15 Termine) in die digitale Musik mit dem Programm Chuck. Ein Besinnungstag mit Yoga und Mediation im Kloster Nütschau steht ebenfalls auf dem Programm. Neue Felder wolle Strehlow damit betreten. „Diese Angebote zeichnet der Wohlfühlcharakter aus. Mal sehen, wie es ankommt und womit wir begeistern können“, sagt die Geschäftsführerin.

Besuch bei der TAZ-Redaktion

Im Fachbereich Gesellschaft gibt es einige besondere Veranstaltungen. An zehn Terminen entdecken Teilnehmer die „Vielfalt der islamischen Welt“. Dazu passt eventuell ein Arabisch-Sprachkurs, der für Anfänger ebenfalls im Programm steht. Außerdem gibt es einen Tagesausflug in die Redaktion der TAZ in Hamburg oder auch eine kostenlose Live-Show von Greenpeace mit dem Titel „An den Rändern des Horizonts“.

„Der Trend geht schon seit vielen Jahren in Richtung Bewegung, Entspannung und Sprachen“, fasst Strehlow zusammen. Trotz des Event-Charakters wolle sie den Bildungsauftrag der VHS nicht aus den Augen lassen. „Ich nehme den traditionellen Auftrag der Volkshochschule ernst. Deshalb bieten wir auch weiter tapfer gesellschaftspolitische und Umweltthemen an“, so Strehlow, die übrigens auch den Fachbereich Kultur leitet. „Ich möchte noch mehr Kreativ-Kurse anbieten als bisher. Aber dafür müssen zunächst bessere Grundlagen geschaffen werden.“ Gemeint ist damit unter anderem eine bessere Ausstattung der Räume.

