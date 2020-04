Für die Feuerwehren ist in Corona-Zeiten das Thema Abstandsregelung im Wortsinn heiß. Was, wenn ein Vollalarm ausgelöst wird? Die Wehren des Amtes Bornhöved wurden am Abend des 8. April vor genau diese Herausforderung gestellt: Im Holzspänebunker des Sägewerks Ruser war ein Feuer ausgebrochen.