Daldorf

Wenn der Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf eines hat, dann Platz. Abseits von lautem Straßenverkehr oder städtischer Bebauung gibt es viel Natur.

1000 Besucher gleichzeitig dürfen nach den aktuellen Regeln auf das weitläufige Gelände. Zuletzt wurde es an den Ostertagen richtig voll. Auf der Facebook-Seite informiert der Erlebniswald, wenn es zum Einlassstopp kommt. Vor der Anreise sollten sich Ausflügler kurz informieren, damit kein Frust am Eingang aufkommt.

Austoben auf dem Spielplatz

Hinter dem Einlass erstreckt sich ein großer Spielplatz für kleine und größere Kinder. Rutschen, Schaukeln und zahlreiche Klettermöglichkeiten laden zum Toben ein. Action bieten eine Seilbahn oder ein hoher Rutscheturm. Auf einem Wasserspielplatz kann gematscht werden. Zu beachten sind dabei die geltenden Abstandsregeln.

Umgeben sind die Spielgeräte mit Bänken und Rasenflächen. Wer möchte, kann sich selbst verpflegen und die Picknickdecke auslegen. Die beliebten Grillhütten dürfen derzeit nicht vermietet werden.

Auch eigene Spielgeräte sind kein Problem. Ob Wickingerschach oder Ballspiel, Freiflächen sind ausreichend vorhanden.

Wald und Tiere erkunden

Wer es ruhiger mag, geht mit den Kindern in den Wald. Wildschweine können beobachtet werden, im Wildgehege können mit Glück auch Rot-, Reh- und Damwild beobachtet werden. Auf Erlebnispfaden und mit Infotafeln gibt es viel zu erfahren über den Wald und seine Bewohner.

Auf Ponyreiten, öffentliche Wildschweinfütterungen oder die Flugschau müssen Besucher derzeit verzichten - die Falknerei aber zeigt einige ihrer Vögel auf einem coronakonformen Rundgang auf dem Gelände.

Wegen der Beschränkung des Einzelhandels im Kreis Segeberg ist das Waldhaus mit dem kleinen Laden derzeit geschlossen. Die Abholung bestellter Ware aber ist möglich (Click & Collect). Auch Innenbereiche von Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nicht öffnen, das gilt auch für den Indoor-Spielplatz.

Öffnungszeiten, Kontakterfassung, Eintritt

Der Erlebniswald Trappenkamp in Daldorf ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Gelände ist von der Autobahn 21 ausgeschildert, Abfahrt Daldorf.

Am Eingang werden die Kontakte der Besucher erfasst. Am schnellsten geht das mit der Luca-App auf dem Handy. Mit dieser wird ein QR-Code an der Kasse gescannt und so die Kontaktdaten übermittelt.

Ansonsten kann auf der Homepage www.erlebniswald-trappenkamp.de ein Kontaktformular heruntergeladen werden, um es vorab auszufüllen und vor Ort abzugeben.

Der Erlebniswald Trappenkamp erhebt Eintrittsgeld. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 8 Euro, für Kinder bis 15 Jahren werden fünf Euro erhoben.