Henstedt-Ulzburg

Nach einem sexuell motiviertem Übergriff auf Kinder in Henstedt-Ulzburg bittet die Polizei um Hinweise: Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, befanden sich die zwei Mädchen am Sonntag gegen 15 Uhr auf einem Spielplatz in der Straße Dammstücken.

Während die Mädchen spielten, kam ein Mann aus einem Gebüsch und sprach die beiden Sechsjährigen an. Nachdem er eines der Mädchen berührte und versuchte, das Kind vom Spielplatz wegzulocken, erkannten die Mädchen die Gefahr und liefen nach Hause.

Die Eltern alarmierten die Polizei - doch die Beamten konnten den Mann im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

zirka 18 bis 25 Jahre alt

normale Statur

schwarze Haare, an den Seiten kurz, oben etwas länger

schwarz-rote Hose

zur Hose passende Jacke (evtl. Trainingsanzug)

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 040-528060 bei der Kriminalpolizei Norderstedt zu melden.

